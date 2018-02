VIDEO. Wielertoerist zwaargewond na aanrijding vlak bij ziekenhuis

Aalst - Een wielertoerist is donderdagochtend ernstig gewond geraakt bij een botsing met een auto in de Merestraat in Aalst. Het ongeval gebeurde omstreeks 9 uur, goed 300 meter voor de ingang van ziekenhuis ASZ.

Een getuige verklaarde dat de fietser net voor de klap op het linker fietspad, in de verkeerde richting, reed. “Hij kreeg opmerkingen van enkele wandelaars en stak plots toch over naar het fietspad aan de overkant. Jammer genoeg passeerde net een wagen.” De fietser werd opgeschept en belandde in de voorruit van de Skoda Octavia. De ruit barstte, de fiets — uit carbon— brak op drie plaatsen. De bestuurster van de Skoda had een tiental seconden eerder de parkeerplaats aan haar woning verlaten. “Ze reed nog niet snel. Die vrouw kon de botsing volgens mij niet meer voorkomen hebben, het gebeurde allemaal in een fractie van een seconde. Ik denk dat die man haar simpelweg niet opgemerkt heeft, hij is gelukkig altijd bij bewustzijn gebleven.” De politie sloot de Merestraat een uur lang af voor het verkeer, de fietser werd zwaargewond naar het ASZ gebracht.