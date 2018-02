Nederland weigert gevangene uit te leveren aan ons land

Een rechtbank in Amsterdam heeft beslist om de verdachte van de dodelijke steekpartij op de Markt in Brugge voorlopig niet over te leveren. Dat bevestigt zijn advocate Mieke Byttebier. De rechter heeft zijn bedenkingen bij de leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen.

Vrijdag 30 mei 2014 rond 5 uur kreeg Mikey Peeters (19) het in het centrum van Brugge aan de stok met twee andere jonge mannen. In een daaropvolgende schermutseling werd het slachtoffer door zes messteken getroffen. Eén dag later gaf Steven V.G. zich aan bij de politie. Zijn kompaan Suleyman B. zou de fatale steken toegebracht hebben, maar de jongeman van Tsjetsjeense origine is nog steeds voortvluchtig.

In de loop van het onderzoek werd Steven V.G. in totaal al vier keer onder voorwaarden vrijgelaten. De eerste keer liep de Leuvenaar tegen de lamp toen hij 's nachts sigaretten ging kopen, maar hij werd ook al eens terug aangehouden na een ongeval onder invloed van alcohol. Op 3 januari 2017 besliste de KI in Gent om hem opnieuw onder voorwaarden vrij te laten. De verdachte moest onder andere een avondklok respecteren en mocht geen alcohol meer drinken.

Eind augustus werd V.G. toch opnieuw betrapt op een terras in Leuven. De onderzoeksrechter besliste om hem opnieuw aan te houden, maar de KI oordeelde eind oktober dat de verdachte de gevangenis met een enkelband mocht verlaten. Op 28 november verlengde de raadkamer dat elektronisch toezicht met twee maanden. Op dat moment lapte de verdachte dat elektronisch toezicht blijkbaar ook al aan zijn laars. Hij kon pas op 18 december in Amsterdam weer ingerekend worden

Een rechtbank in Amsterdam moest zich donderdag buigen over zijn overlevering naar België. De zaak werd echter uitgesteld, omdat de rechter zich vragen stelt bij de leefomstandigheden in de Belgische gevangenissen. Om dezelfde reden werden in de zomer van 2017 al enkele gevangenen niet onmiddellijk overgeleverd door Nederland. Tijdens een debat in de Kamer bleek woensdag dat momenteel 125 gedetineerden in Belgische gevangenissen op de grond moeten slapen.

Het proces over de steekpartij zal sowieso nog niet onmiddellijk van start kunnen gaan. Het parket had in eerste instantie gevraagd om de verdachten naar de correctionele rechtbank te verwijzen voor doodslag. De raadkamer volgde dat standpunt, maar het parket tekende zélf beroep aan. Door een arrest van het Grondwettelijk Hof moeten alle moorden en doodslagen immers opnieuw voor het hof van asissen gebracht worden. De KI in Gent zal zich eind februari over de kwestie buigen. Op een assisenproces riskeren de verdachten 30 jaar opsluiting, voor de correctionele rechtbank is 20 jaar cel de maximumstraf.