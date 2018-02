Ryad Mahrez niet meer op training sinds mislopen transfer

Brussel - Leicester City-middenvelder Riyad Mahrez zal dit weekend niet spelen. Dat zei zijn coach Claude Puel donderdag op een persconferentie naar aanleiding van de topper tegen Manchester City komende zaterdag. Sinds het afspringen van de transfer van Mahrez naar Manchester City, zijn de wateren tussen de Algerijn en de club vertroebeld.

“Ik denk niet dat Riyad zaterdag zal spelen. Ik hoop dat hij zijn hoofd op orde krijgt en dat hij terugkomt om hard te werken. Het zou goed zijn dat hij terugkomt en opnieuw van het voetballen geniet,” verklaarde Puel. “Hij is een fantastische voetballer die enorm van het spel houdt. Hij houdt van zijn ploegmaats en dat is belangrijk. Ik hoop dat hij terugkomt met de juiste attitude, maar hij zal tijd nodig hebben om wedstrijdklaar te geraken,” vervolgde de Franse coach.

Sinds Leicester City zijn droomtransfer naar Manchester City op de valreep tegenhield, is Riyad Mahrez niet meer komen trainen. Zijn coach wenste op de persconferentie geen commentaar te geven op de mogelijke whereabouts van Mahrez, nog over hun relatie. “Ik begrijp dat er gespeculeerd wordt. Ik wil hier niet op antwoorden momenteel. Ik wil geen verdere details vrijgeven over onze relatie. Het is belangrijk dat alle details binnen de club blijven.”