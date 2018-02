Kevin De Bruyne of Eden Hazard? Deze statistieken beantwoorden de vraag wie de beste speler is

Eden Hazard won woensdagavond zijn eerste prijs in België: de dribbelkont van Chelsea werd op het Gala van de Gouden Schoen verkozen tot beste Belg in het buitenland. Hazard haalde het met negen puntjes nipt van Kevin De Bruyne. Dat leverde hier en daar wat ontevreden reacties op, waardoor de vraag zich opnieuw stelt: wie is nu eigenlijk de beste speler van de twee? Statistieken geven een duidelijk antwoord op die vraag… al moeten de fans van de Rode Duivels vooral blij zijn met twee spelers van dat kaliber.

De site Football Whispers bekeken het cijfermateriaal van beide middenvelders. Dit seizoen presteert Kevin De Bruyne duidelijk beter dan Eden Hazard, hij heeft een groot aandeel in het ijzersterke seizoen van Manchester City. Hazard scoorde dit seizoen al negen goals, Kevin De Bruyne zeven. Als we de succesvolle dribbels bekijken, heeft Hazard een streepje voor: per match doet Hazard gemiddeld 6,5 succesvolle dribbels, Kevin De Bruyne slechts 1.7. De assists spreken echter in het voordeel van De Bruyne: 11 keer zette hij een ploegmaat op weg naar een goal, Hazard slechts tweemaal. De Oost-Vlaming doet dan ook 3.1 sleutelpasses per match, Hazard 0.9.

Al we de laatste drie seizoenen onder de loep nemen, is het verschil tussen de twee minder duidelijk. Hazard scoorde meer dan De Bruyne (29 goals tegenover 20 stuks), maar KDB deelde bijna vier keer zoveel assists uit (38 tegenover 10). Qua sleutelpasses gaat het gelijk op tussen beide middenvelders: 262 passes voor De Bruyne, 203 voor Hazard. Het grote verschil in de laatste drie seizoenen? Eden Hazard leidde Chelsea al tweemaal naar de titel, door het verloren jaar bij Chelsea wacht Kevin De Bruyne nog op zijn eerste titel sinds zijn vertrek bij Racing Genk. Al denken we dat die leemte dit jaar wel opgevuld zal raken...