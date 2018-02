KV Kortrijk kan niet lang blijven stilstaan bij bekeruitschakeling: “50 procent kans op Play-off 1”

KV Kortrijk speelde dinsdag tegen Genk niet zijn beste match van het seizoen. En dat betaalde het cash, want de zo verhoopte finale ging in rook op. Play-off 1 kan wel nog, maar met de komst van Antwerp in het verschiet kan KV Kortrijk op één week tijd zomaar alles verspelen. “Tegen Antwerp zullen we tot het uiterste moeten gaan.”