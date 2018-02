Appartementsgebouw ontruimd voor gaslek

Gent - Rond 14 uur werd een gaslek ontdekt in een sociaal appartementsgebouw in de Kikvorsstraat in Gent. 130 mensen moesten hun woning verlaten, maar het lijkt dat ze de nacht wel thuis zullen kunnen doorbrengen.

Het gaslek werd donderdag rond 14 uur ontdekt in het appartementsgebouw van WoninGent. Het gas verspreidde zich snel in de verluchtingskoker van het gebouw, waardoor er vrij snel een felle gasgeur hing in het gebouw. Het was een alerte medewerker van Eandis die alarm sloeg.

Eandis en de politie kwamen meteen ter plaatse. Eandis slaagde er niet meteen in om het lek te vinden, waardoor de brandweer besloot om de bewoners van het gebouw te evacueren. De 130 personen werden opgevangen in het dienstencentrum in de wijk.

Intussen is het gaslek opgespoord. Eandis is dat aan het dichten, waarna de brandweer de nodige metingen zal doen. Het ziet er niet naar uit dat de bewoners ergens anders zullen moeten overnachten.

De oorzaak van het gaslek is nog niet geweten.