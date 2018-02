PSG en Marseille ontmoeten elkaar in de kwartfinales Coupe de France

Brussel - De clasico tussen PSG en Olympique Marseille wordt de topper van de kwartfinales van de Coupe de France. Die affiche werd donderdagavond geloot. PSG, dat al elf keer de beker won en de laatste drie jaar succesvol was, ontvangt Marseille op 28 februari in het Parc des Princes. Marseille kan wraak nemen voor de finale van 2016, waarin het met 4-2 de duimen moest leggen voor PSG.

Zoals het lot het wil, vindt de topper drie dagen later plaats dan het competitieduel tussen de twee ploegen. Enkel in het duel tussen Caen en Lyon spelen er nog twee Ligue 1-teams tegen elkaar in de kwartfinales. Derdeklasser Les Herbiers ontvangt tweedeklasser Lens, terwijl derdeklasser Chambly het opneemt tegen de winnaar van het duel tussen derdeklasser Grenoble en Strasbourg, dat in de eerste klasse uitkomt.

Programma van de kwartfinales (27 en 28 februari) :

Grenoble (III) - Chambly (III) of Strasbourg

Paris Saint-Germain - Marseille

Les Herbiers (III) - Lens (II)

Caen - Lyon