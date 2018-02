Hernan Losada verklapt dat hij ooit naar Club Brugge kon… en vertelt bizarre anekdote uit Nederland

Hernan Losada kon ooit naar Club Brugge, zo vertelde hij zelf op het ATV-programma De Derde Helft. “Ik kon naar Club Brugge of het Spaanse Osasuna”, verklapte Losada. “Francois Sterchele probeerde me zelfs tevergeefs te overtuigen, maar ik ging uiteindelijk naar Anderlecht”, herinnert hij zich de zomer van 2008. Losada vertelde ook een heerlijke anekdote van zijn tijd bij het Nederlandse Heerenveen.

Ik kon naar Club Brugge of naar Osasuna (in 2008, red.). Mijn vader had zelfs een vergadering met Luc Devroe, toen de technisch directeur bij Club. En Francois Sterchele wilde ook echt dat ik naar Brugge kwam. We hadden altijd een goede relatie en hij probeerde mij te overtuigen, maar op dat moment dacht ik dat de beste keuze was om naar Anderlecht te gaan… soit“, aldus Hernan Losada. Zijn tijd bij Anderlecht werd helaas geen succes, hij speelde er in drie jaar tijd slechts een handvol wedstrijden.

Losada werd zelfs een seizoen uitgeleend aan het Friese Heerenveen. Een ijskoude shock voor de warmbloedige Argentijn, die zich nog een heerlijk moment herinnert uit de winter van 2010. “Ik verstond er absoluut geen kl** van, van dat speciale taaltje en hun aparte gebruiken. Maar het was er heel koud, heel fries in Friesland. Ik zat op een avond in mijn sofa te kijken naar televisie en toen keek ik uit het raam en zag ik iemand zo passeren…”, aldus Losada, die vervolgens een skiër uitbeeldt. “Met de ski’s, gewoon in de straat.” Ex-voetballer Marc Van Der Linden had het anders begrepen: “Ik dacht dat hij iets anders aan het doen was”, schaterde hij het uit.