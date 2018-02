Iedereen laaiend enthousiast over gloednieuw WK-shirt Nigeria, Engelse oefentruitjes opvallend populair

De nationale voetbalploegen van Nigeria en Engeland hebben gisteren hun nieuwe shirtjes voorgesteld voor het WK Voetbal deze zomer in Rusland. Vooral het Nike retrotruitje van Nigeria wordt goed onthaald. Opvallend is dat het Engelse trainingshirt wel heel kleurrijk oogt en veel lof krijgt. De echte shirts van Engeland zijn dan weer effen wit en ogen eerder saai en sober.

Nigeria wil indruk maken op het WK en stelde woensdag zijn nieuwe truitjes voor. De Super Eagles zullen aantreden in een felgroen shirt met zebra tinten, ter ere van de truitjes die ze droegen op het WK van 1994. De donkergroene uit-outfit is dan weer wat soberder.

Sterspelers Iwobi, Ndidi, Iheanacho Foto: NGSuperEagles

De Super Eagles hebben met Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Kelechi Iheanacho en Victor Moses enkele vedetten in de rangen en zullen een geduchte tegenstander zijn op het WK.

De outfit van 1994. Foto: truthfootball.wordpress.com

Loving Nigeria’s new home kit.memories of the famous 94 world cup kit #supereagles pic.twitter.com/IoXHyXRnFp — JUWON AARONS (@JuwonAarons) 8 februari 2018

Nike make an amazing new Nigeria kit and what about the England ones? Another set of boring, plain white home and red away kits, ripping the fans off yet again! — Josh (@Joshwilko88) 7 februari 2018

Might have to invest in the new Nigeria home kit — Jack (@jtcsanders) 8 februari 2018

Nigeria's new home kit will certainly stand out at this summer's World Cup https://t.co/ACxhC09Vvr — Nigeria News (@NigeriaNewsNG) 8 februari 2018

Engeland kiest voor een heel keurig thuisshirt op het WK: effen wit met een rode streep in de kraag. Het Three Lions symbool van de Engelse nationale ploeg prijkt zoals altijd op de borst. De uitshirts zijn dan weer felrood en zijn een ode aan de legendarische truitjes die Engeland droeg op het WK van 1966. De Engelsen werden toen wereldkampioen voor de eerste en voorlopig enige keer in de geschiedenis.

Markus Rashord (Links), Kyle Walker en John Stones (rechts) Foto: England

De truitjes van 1966. Foto: RR

Engeland presenteerde ook zijn nieuwe traningsoutfit voor het WK, die in tegenstelling tot het wedstrijdtruitje wel veel lof oogst.

This New England training top is actually better than the new kit pic.twitter.com/q3e5SOt3RK — Farnando (@CFarnan) 7 februari 2018

The new England training kit



Personally would have loved this to be used as the home shirt... pic.twitter.com/R48XbL5NS9 — Footy Accumulators (@FootyAccums) 7 februari 2018

England’s new training kit surely should be our home kit, it’s so nice pic.twitter.com/1K8B6LVqPs — Casey (@CaseeyJames) 7 februari 2018