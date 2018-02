Doelman nummer vijf, maar de problemen blijven exact dezelfde voor Club Brugge

Bij Club Brugge stond de Nederlander Kenneth Vermeer donderdagavond onder de lat voor de bekerwedstrijd tegen Standard. Opnieuw een nieuwe doelman dus, want Vermeer werd zo de vijfde doelman die dit seizoen het doel van blauw-zwart verdedigde. Ook hij kon de doelmanproblematiek echter niet oplossen bij Club: na vier minuten ging hij al tweemaal pijnlijk in de fout.

Minuut 2: onzeker na vrije trap

De wedstrijd was nog geen drie minuten aan de gang of Vermeer ging al pijnlijk in de fout. Na een vrije trap van Razvan Marin halfweg de speelhelft van Club Brugge kwam de Nederlandse doelman onoordeelkundig uit… Gelukkig voor blauw-zwart kon Mitrovic de bal nét op tijd ontzetten voor de neus van drie Standard-spelers. Een eerste waarschuwingsschot.

Minuut 4: schuldig aan openingsgoal

Een hoekschop vanop links werd door Orlando Sa zonder pardon binnen gekopt. En opnieuw had Vermeer boter op het hoofd. De goalie ging pijnlijk onder de hoge hoekschop door, aan de tweede paal stonden Wesley en Scholz nog te slapen. Sa bedankte vriendelijk en kopte Standard op 0-1. De spanning helemaal uit de wedstrijd, na nog geen vijf minuten. Pijnlijke fout, waar zelfs Club Brugge-doelman Jens Teunckens op reageerde. De jonge goalie, die wordt uitgeleend aan Antwerp, tweette meteen na het doelpunt: “Je wil echt niet weten hoe ik daar over denk”. De vraag stellen, is ze beantwoorden...