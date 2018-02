Na jaren zwijgen vertelt Jan hoe hij werd misbruikt door zijn voetbaltrainer: “Zelfs nu, 30 jaar later, kan ik niet onvoorwaardelijk gelukkig zijn”

Als kind werd Jan Van Aken (41) vijf jaar lang misbruikt door zijn voetbaltrainer. Nu brengt hij zijn verhaal voor het eerst volledig naar buiten. Omdat er al veel te lang gezwegen wordt over grensoverschrijdend gedrag in het voetbal. En omdat er te weinig beweegt om andere kinderen hetzelfde lot te besparen. “Tot op vandaag voel ik de verwoestende impact. Ik heb al mijn moed bijeengeraapt om naar buiten te komen. Nu is het aan de beleidsmakers om ook een klein beetje moed te tonen.”