Roeselare - Eén pagina straf per lesuur dat hij ze niet draagt. Dat is volgens mama Stephanie hoe de school van haar zoon (13) hem probeert te overtuigen om vaker zijn hoorapparaten te dragen. “Tommy wordt gestraft omdat hij zich schaamt over een aandoening die hij niet wil.”

Ze begrijpt er niets van, zegt mama Stephanie. Haar 13-jarige zoon zit in het tweede middelbaar in de school Onze Jeugd in het West-Vlaamse Roeselare. Een school voor buitengewoon onderwijs. Net daar ...