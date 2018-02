Politierechter vanaf zomer verplicht om straf op te leggen bij 1,8 promille

Bestuurders die betrapt worden met meer dan 1,8 promille in het bloed, krijgen vanaf 1 juli een alcoholslot in de auto. Dat zal de overtreder 3.400 euro per jaar kosten. Maar politierechters en verkeersexperts ­laten de champagne niet meteen aanrukken.

1,8 promille: daarvoor moet je in twee uur acht tot elf glazen alcohol gedronken hebben. Wie dan met de auto rijdt en boven die grens zit, krijgt vanaf deze zomer van de politierechter een alcoholslot opgelegd. Minstens voor één jaar, maar het kan ook levenslang. Het parlement heeft de wet daarover gisteren goedgekeurd. Ook recidivisten, die binnen de drie jaar na een veroordeling opnieuw betrapt worden, krijgen zo’n alcoholslot. Voor hen geldt een minimum van 1,2 promille.

“Hiermee gaan we de strijd aan met de wegpiraten die keer op keer met alcohol achter het stuur van de weg worden geplukt”, zegt minister van Mobiliteit François Bellot (MR), die de wet samen met Justitieminister Koen Geens (CD&V) heeft gemaakt.

Het alcoholslot bestaat eigenlijk al sinds 2012, maar tot nog toe is dat niet verplicht voor politierechters. Ze passen het ook nauwelijks toe, wegens te omslachtig, te duur en te gemakkelijk te omzeilen. Tussen 2012 en 2017 is het alcoholslot maar 52 keer als straf opgelegd.

Vanaf 1 juli zijn politierechters verplicht om het slot op te leggen, zij het alleen voor de zwaarste gevallen. Er zijn wel enkele uitzonderingen. Bus- of vrachtwagenchauffeurs, bijvoorbeeld, krijgen het slot enkel in hun personenwagen, maar kunnen voor de rest gewoon hun werk blijven doen – zonder alcoholslot in bus of vrachtwagen. Ook mogen veroordeelde bestuurders kiezen om hun rijbewijs in te leveren gedurende de periode dat ze normaal het alcoholslot zouden hebben. Dat kan een oplossing zijn voor wie het niet breed heeft. Want één jaar alcoholslot kost ongeveer 3.400 euro, inclusief een ‘omkaderingsprogramma’. Wellicht zullen dat cursussen zijn.

Minder vrijheid

De politierechters zijn niet enthousiast over deze nieuwe wet. “Hierdoor krijgen we zelf minder vrijheid in de keuze van de straffen”, zegt Kathleen Stinckens, politierechter in Leuven. “Je dreigt de mensen ook op kosten te jagen.”

Stinckens heeft uitgerekend dat dit in haar rechtbank zou uit­komen op gemiddeld twintig alcoholsloten per week. “In het ­hele land zal dat ­uiteraard om een enorm veelvoud gaan”, zegt ze.

Maar verkeersexpert Johan De Mol (UGent) vindt dat nog te weinig. “Het probleem is dat dit de bestuurders die enkele pintjes te veel drinken, helemaal niet afschrikt”, zegt hij. “De maatregel gaat over de hele zware gevallen. En wie bijvoorbeeld 0,8 promille heeft, kan daardoor denken dat hij helemaal geen gevaar is op de weg. Maar dat is wel zo.”