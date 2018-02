Anderlecht-aanwinst Lazar Markovic moet dringend iets aan zijn verontrustende basisconditie doen

Hein Vanhaezebrouck gaf woensdag nog eens een donderpreek in de kleedkamer, nog erger en furieuzer dan na de 2-2 tegen KV Mechelen. De coach wilde de Anderlecht-spelers wakkerschudden. Ook aanwinst Lazar Markovic, wiens basisconditie zorgwekkend blijkt te zijn.

Lazar Markovic werd de voorbije dagen geregeld al lopend gespot rond de vijvers van Neerpede nabij het paars-witte oefencomplex. ’s Morgens én ’s middags. Navraag leert dat de last-minutetransfer van Anderlecht een extra trainingsprogramma kreeg omdat zijn fysieke tests echt zorgwekkend slecht waren.

Tijdens de groepstrainingen op het veld bewijst Markovic nochtans dat hij met een bal overweg kan. Verschillende ploegmaats prijzen zijn techniek en feeling, maar stellen tegelijkertijd vast dat die kwaliteiten de Balkanboy ook blind maken voor zijn eigen conditionele gebreken. Markovic acht zichzelf namelijk meteen inzetbaar, maar dat maakt hem ook minder ontvankelijk voor de extra fysieke arbeid die hij moet leveren.

Hein Vanhaezebrouck toont echter geen medelijden. De coach zei meteen na Markovic’ komst dat de Servische linksbuiten zeker vijf à zes weken nodig had om op niveau te komen. Ploegmaats als Gerkens en Chipciu troeven hem nu af in het loopwerk en de Liverpool-huurling heeft eigenlijk een heel nieuwe seizoensvoorbereiding van een dikke maand nodig.

Dat komt omdat zijn basisconditie niet op niveau is. Om die te onderhouden moet je dagelijkse trainingen combineren met wedstrijden, maar bij Liverpool deed Markovic zelfs niet mee met de beloften.

40.000 per week

Anderlecht probeert hem nu op te trainen. Zes weken tijd heeft RSCA eigenlijk niet, en dus hoopt het Markovic klaar te stomen voor invalbeurten over twee à drie weken. Daarvoor mag de speler zich ook wel inzetten, want volgens Engelse bronnen verdient Markovic nog altijd zo’n 40.000 euro per week. Dat is meer dan 2 miljoen per jaar en daarmee is hij de bestbetaalde Anderlecht-speler.

Dat wordt dan wel grotendeels gestort door zijn moederclub Liverpool, want paars-wit betaalt maar een miniem deeltje van zijn loon. De Brusselaars betalen zelfs geen huur.

Op het groepsgesprek woensdag spaarde Hein Vanhaezebrouck overigens niemand. Met beelden wees hij iedereen op zijn fouten. De trainer hoopt dat de boodschap nu begrepen heeft.