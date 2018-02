Eupen-doelman Van Crombrugge kan droomclub KV Mechelen doodsteek toedienen: “Van hart een steen maken”

Zijn jongenshart klopte voor KV Mechelen, maar morgenavond verdedigt hij het doel van Eupen tegen datzelfde Malinwa. Hendrik Van Crombrugge (24) staat zaterdag voor de meest emotioneel geladen wedstrijd uit zijn carrière. Als kleine ‘Kakker’ was hij ontroostbaar toen zijn Malinwa in 2002 ten onder dreigde te gaan. En nu, zestien jaar later, moet hij de club van zijn jeugd, zijn familie en zijn heimat eigenhandig de afgrond induwen. Een vooruitblik op een degradatieclash zonder winnaars ten huize Van Crombrugge.