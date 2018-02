Robin van Persie maakte donderdagavond de 3-0 voor Feyenoord tegen FC Groningen. Het is het eerste doelpunt voor de Nederlander in de Eredivisie sinds hij terugkeerde naar zijn jeugdliefde. De Rotterdammers haalden Robin van Persie deze winter terug, nadat hij nog weinig aan spelen toekwam bij Fenerbahce. De voormalige doelpuntenmachine van Arsenal en Manchester United heropende zijn rekening bij Feyenoord na een mooie passeerbeweging en een harde knal in de verste hoek.