Spelers vragen, Coucke geeft toe: KV Oostende heeft extra reden om te winnen tegen Anderlecht

Peter Callant, de toekomstige KVO-voorzitter sprak gisteren de spelersgroep van KV Oostende toe. Maar ook aftredend voorzitter Marc Coucke had een boodschap voor de Oostendse spelers. Aanvoerder Nicolas Lom­baerts vroeg Coucke gisteren in deze krant nog vriendelijk om een dubbele premie als ze zaterdag winnen van zijn toekomstig team Anderlecht en vanuit de spelersgroep kregen we het bericht dat Coucke dat verzoek heeft ingewilligd.

De miljardair zelf zal zaterdag niet aanwezig zijn in de Versluys Arena voor het ­duel tussen zijn oude en zijn nieuwe club, want dan is hij op reis met zijn gezin naar Dubai. “Zaterdag ben ik nog ­altijd voorzitter van KV Oostende”, aldus Coucke. “Vanuit mijn vakantieoord zal ik supporteren voor KVO, want pas op 24 februari treed ik hier af. Ik hoop vooral dat beide teams alles geven om te winnen.”