Vijfde keeper, zelfde miserie: Club Brugge verdedigt doelman Kenneth Vermeer na twijfelachtig debuut: “Hij speelde een goede match”

Het keepersprobleem van Club Brugge is nog steeds niet van de baan. In de terugmatch van de halve finales van de beker kreeg Club na vier minuten al een erg vermijdbaar doelpunt tegen. De Nederlandse doelman Kenneth Vermeer – al de vijfde Brugse keeper dit seizoen- verkeek zich op een corner en zag lijdzaam toe hoe Orlando Sa aan de tweede paal binnenkopte.

Club-coach Ivan Leko wou achteraf op de persconferentie geen steen werpen naar Vermeer. “Ik heb het eerste doelpunt niet goed kunnen zien”, bleef Leko op de persconferentie na de match diplomatisch. “Kenneth speelde naar mijn gevoel een goede match. Gaat hij in de fout bij de 0-1 of niet, dat is moeilijk te zeggen. Die doelmannendiscussie ook elke keer... Vijf doelmannen in zeven, acht maanden. Elke week die vragen over wie gaat spelen. Zoiets gebeurt niet elk jaar. We proberen telkens om een keeper enkele weken vertrouwen te geven. Onze tegengoals liggen niet alleen aan de doelmannen. Je wint samen en je verliest samen.”

Leko had ondanks de uitschakeling achteraf enkel complimenten over voor zijn team. “Ik heb een dubbel gevoel: ik ben ontgoocheld in het resultaat, ook al wist ik dat het moeilijk zou worden na onze 4-1-nederlaag in Luik. Maar ik ben trots op mijn jongens voor de prestatie die ze vanavond hebben neergezet. Ik heb een goed Club Brugge gezien dat drie keer heeft gescoord, zes mooie kansen heeft gecreëerd en met veel passie heeft gestreden. Ik heb niets op mijn spelers aan te merken. Ik kan enkel zeggen: chapeau. De wedstrijd is beslist door details. Er zijn sleutelmomenten geweest waarop we misschien de 2-1 of 3-1 konden scoren. Toen had de match kunnen kantelen.”

De Brugse coach wees ook naar de drukke kalender van de voorbije weken. “Het is ongelukkig dat we meteen na de winterstop zeven matchen hebben moeten spelen op 21 dagen. Deze spelers heeft alles om finales te spelen en trofeeën te pakken. Dit is een klap. Maar nu gaan we twee dagen rustig aan doen richting zondag. We hebben het nu iets makkelijker met de kalender de komende weken.”

Sa Pinto: “Dit is een beloning voor mijn jongens over wie zoveel gezegd is”

Standard-trainer Sa Pinto had veel lovende woorden over voor Club Brugge. “Het was een geweldige pot voetbal. Erg intens, met veel emoties tussen twee goede teams. Voor ons werd het een moeilijke avond want Club Brugge speelde erg goed. Ze hebben een kwalitatief sterke ploeg vol spelers die ook hun truitje willen nat maken. Daardoor hadden we de wedstrijd ook niet onder controle zoals we dat graag hadden gewild. Maar over twee wedstrijden gaan we wel verdiend naar de finale. We waren het meest efficiënte team. Dit is een beloning voor mijn jongens over wie zoveel gezegd is in het begin van het seizoen. Ik ben altijd in hen blijven geloven en nu mogen ze naar de finale. Die willen we uiteraard winnen. Ik ben erg trots op hen.”

Sa Pinto ging tijdens de match ook een paar keer verbaal in de clinch met Ivan Leko, maar achteraf schudden ze elkaar hartelijk de hand. “We respecteren elkaar. In de wedstrijd kan er altijd wel eens iets gezegd worden, maar daarbuiten is er altijd respect.”