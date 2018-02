Twee medeplichtigen van ‘Jihadi John’ gevangengenomen in Syrië

Twee Britse jihadi’s van Islamitische Staat, medeplichtigen van ‘Jihadi John’, zijn gevangengenomen in Syrië door een Arabisch-Koerdische bondgenoot van Washington. Dat zegt een Amerikaanse militaire verantwoordelijke in een persbericht.

Het gaat om twee leden van de ‘executiecel’ van ISIS, die de bijnaam ‘The Beatles’ kreeg. Ze werden begin januari opgepakt in het oosten van Syrië.

Het viertal wordt ervan beschuldigd verantwoordelijk te zijn voor de opsluiting en onthoofding van een twintigtal gijzelaars. Het ging onder anderen om westerlingen als de Amerikaanse journalisten James Foley en Steven Sotloff, en de Amerikaanse humanitaire medewerker Peter Kassig.

De eerste van de opgepakte jihadi’s is El-Shafee el-Sheik. De tweede, die op de zwarte lijst van ‘internationale terroristen’ staat van het ministerie van Buitenlandse Zaken van de VS, heet Alexanda Amon Kotey (34) of Alexander Kotey, en heeft de Britse, Ghanese en Grieks-Cypriotische nationaliteit. Hij verbleef in de Syrische stad Raqqa, het vroegere bolwerk van het zelfverklaarde kalifaat van ISIS.

“Bijzonder wrede foltermethodes”

Buitenlandse Zaken in de VS beschuldigde cipier Kotey ervan “wellicht” gijzelaars te hebben geëxecuteerd. Hij zou “bijzonder wrede foltermethodes” gebruikt hebben.

“De twee zouden cipiers en vertalers geweest zijn die betrokken waren bij de onwettige opsluiting van westerse gijzelaars door ISIS. Ze zouden banden hebben met de Britse terrorist die dikwijls omschreven wordt als ‘Jihadi John’”, zegt de Amerikaanse verantwoordelijke.

“El-Shafee el-Sheik en Kotey zijn een klein deel van het honderdtal buitenlandse terroristen van ISIS uit verschillende landen die de Syrische Democratische Krachten van het slagveld hebben gehaald in het oosten van Syrië sinds oktober 2017”, klinkt het.

Jihadi John gedood

De beroemdste van de vier ‘Beatles’ was de Brit Mohammed Emwazi, die bekend is van zijn video’s waarin hij gijzelaars onthoofdde in 2014 en 2015. Hij kreeg de bijnaam ‘Jihadi John’ en werd in november 2015 gedood bij een bombardement op Raqqa.

Westerse gevangenen noemden vier van hun cipiers de ‘Beatles’ vanwege hun Britse accent. Ze kregen de voornamen van de legendarische zangers: Paul, George, Ringo en John.