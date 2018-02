Nooit zo veel zwartrijders op tram en bus

De Lijn heeft vorig jaar een recordaantal reizigers gecontroleerd. Gevolg: nooit werden zo veel zwartrijders betrapt, schrijft Het Laatste Nieuws.

2,6 miljoen pendelaars moesten het afgelopen jaar hun vervoersbewijs tonen aan een controleur van De Lijn. Dat zijn er 200.000 meer dan het jaar voordien. De controleurs schreven vorig jaar 69.455 processen-verbaal uit. Dat betekent dat zo’n 2,6 procent van de gecontroleerde reizigers geen geldig ticket kocht, blijkt uit een schriftelijke vraag van Vlaams parlementslid Annick De Ridder aan mobiliteitsminister Ben Weyts (N-VA).

In totaal werd voor 7.963.737 euro aan boetes opgelegd. Allicht zal dat bedrag nog wat stijgen, want de pv’s van december zijn nog niet allemaal verwerkt. “Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van 2016, toen voor 4,5 miljoen boetes werden uitgeschreven”, zegt De Ridder. Zij vermoedt dat dat komt doordat de boetes verhoogd zijn, maar ook doordat de controles gerichter gebeuren.