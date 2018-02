Regering wil af van 1 en 2 eurocent

Brussel - De federale regering wil winkels verplichten om de rekening aan de kassa af te ronden naar 0 of 5 eurocent als er cash betaald wordt. 1,01 wordt dan 1 euro, 1,3 wordt 1,5 euro, enzovoort. De afrondingen moeten ervoor zorgen dat de ‘rosse muntjes’ van 1 en 2 cent niet meer nodig zijn, schrijft Het Laatste Nieuws vrijdag.

Minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft een voorstel in die zin klaar, antwoordde hij deze week op parlementaire vragen van Kamerleden Werner Janssen (N-VA) en Gauthier Calomne (MR).

Maar verplichten is relatief: hij kan enkel een overeenkomst sluiten met de sector, waardoor de centjes de facto niet meer gebruikt worden, net als in Nederland en Finland. Ze afschaffen of het gebruik ervan verbieden, kan alleen de Europese Centrale Bank.

Of het afronden ook moet gelden voor betalingen met de kaart, is nog een punt van discussie.

LEES OOK: Handelaars zijn kleingeld zat: ruim 80 procent wil afronding naar 0 of 5 cent verplichten