Alweer forse verliezen op de beurs: Bel-20 -2%, Dow Jones zelfs -4,2%

De Amerikaanse aandelenmarkten zijn donderdag voor de tweede keer deze week met stevige verliezen gesloten. Een reeks sterker dan verwachte resultaten van grote bedrijven kon de nervositeit bij beleggers over oplopende rentes niet wegnemen. Ook de Bel-20 en andere Europese beurzen zakten fors.

Na een aarzelend begin liepen op de Amerikaanse markten gaandeweg de verliezen op, met bovendien nog een scherpe daling tegen het einde van de handel. De toonaangevende Dow-Jonesindex sloot uiteindelijk 4,2 procent lager op 23.860,46 punten. De bredere S&P 500 zakte 3,8 procent tot 2581,00 punten. De technologiegraadmeter Nasdaq verloor 3,9 procent en eindigde op 6777,16 punten.

Sterkste daler in de Dow was creditcardbedrijf American Express met een verlies van 5,6 procent. Ook zwaargewichten als vliegtuigbouwer Boeing en machinebouwer Caterpillar leverden meer dan 5 procent in, net als chipmaker Intel. Geen enkel Dow-fonds hield het hoofd boven water. Oliemaatschappij ExxonMobil stond bovenaan met een min van 1,1 procent.

Twitter onttrok zich wel aan de hernieuwde malaise op Wall Street. Het technologiebedrijf verraste vriend en vijand door voor het eerst in zijn bijna twaalfjarige geschiedenis een echte kwartaalwinst te rapporteren, bij een omzet die voor het eerst in een jaar tijd groeide. Adverteerders waren bereid meer geld op tafel te leggen, mede dankzij verbeteringen aan de app van de berichtendienst. Het aandeel schoot 12 procent omhoog.

Tesla stelde daarentegen teleur met zijn resultaten. Die werden ontsierd door hoge kosten die de fabrikant van elektrische auto’s moest maken om de productie van zijn relatief goedkope Model 3 op stoom te krijgen. Daardoor zette het bedrijf zijn grootste kwartaalverlies ooit in de boeken. Het aandeel daalde 8,6 procent.

Ook in Europa, inclusief Bel20

Ook de Europese beurzen zagen verliezen. De beurs van Amsterdam vermagerde 1,9 procent en de beurzen in Londen, Parijs en Frankfurt leverden 1,4 tot 2,6 procent in. Een dag eerder lieten de graadmeters in Europa nog een sterk herstel zien.

Ook de herstelbeweging die de Brusselse beurs woensdag maakte, was niet duurzaam. Donderdag zakte de Bel20-index weer 2,00 procent om uit te komen op 3.911,96 punten. De graadmeter was al negatief gestart en toen de aandelenmarkt van Wall Street eveneens met verlies opende, zette de daling zich verder. De stijging van de langetermijnrente begint de beleggers steeds meer zorgen te baren.

De terugval werd breed gedragen. Van de twintig aandelen die meetellen voor de berekening van de index hield alleen Ontex het hoofd boven water. Het luieraandeel, dat de voorbije weken sterk werd afgestraft, veerde nu 2,63 procent op tot 25,00 euro. De andere negentien gingen onderuit. Bij tien ervan liep de malus op tot 2 procent of meer. De grootste verliezen bij de elitewaarden kwamen op naam van AB InBev (-2,83 procent tot 85,53 euro), Galapagos (-2,70 procent tot 91,64 euro) en Telenet (-2,64 procent tot 59,10 euro).