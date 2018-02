Tarantino verontschuldigt zich tegenover slachtoffer van verkrachting door Polanski: “Ik was onwetend”

Regisseur Quentin Tarantino heeft zich donderdag verontschuldigd voor een vroegere uitspraak over Samantha Geimer, de vrouw die als minderjarige misbruikt is door regisseur Roman Polanski. Dat berichten media uit de VS.

Tarantino kreeg kritiek voor zijn uitspraken uit 2003 in een interview met radiopresentator Howard Stern, die recent weer boven werden gehaald. “Hij heeft geen 13-jarige verkracht”, zei Tarantino destijds.

“Ik wil mij publiekelijk verontschuldigen tegenover Samantha Geimer voor mijn arrogante opmerkingen op de ‘Howard Stern Show’ toen ik speculeerde over haar en de misdaad die tegen haar is gepleegd”, zei Tarantino donderdag. “Vijftien jaar later besef ik hoe verkeerd ik was. Mevrouw Geimer IS verkracht door Roman Polanski”, klinkt het in een bericht.

“Toen Howard Polanski ter sprake bracht, speelde ik verkeerdelijk advocaat van de duivel in het debat, om te provoceren... Dus, mevrouw Geimer, ik was onwetend, ongevoelig, en vooral onjuist.”

Polanski pleitte schuldig in 1977 in California aan wederrechtelijke geslachtsgemeenschap met het dertienjarige meisje. Voor hij kon veroordeeld worden, vluchtte hij in 1978 naar Europa.