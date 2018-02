“Blijf vandaag thuis”: het gaat sneeuwen in Vlaanderen, bekijk hier waar en wanneer

Wie vandaag de baan op moet, kijkt maar beter uit zijn doppen. In Vlaanderen wordt tot vijf ­centimeter sneeuw verwacht en dat is meer dan genoeg om het verkeer volledig lam te leggen. Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) riep onder de hashtag ‘thuiswerkalarm’ mensen op om thuis te blijven. Voorlopig met succes: het sneeuwt dan wel nog niet overal, we kennen wel een bijzonder rustige ochtendspits.

LIVE. Volg hier op de voet hoe de sneeuw over ons land trekt (en welke gevolgen dat dit heeft)

Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft de afgelopen nacht de wegen behandeld met een preventieve strooizoutlaag. In totaal werd er zo’n 300 ton zout gestrooid. De strooidiensten blijven ook paraat staan om opnieuw te strooien en eventueel sneeuw te ruimen waar nodig. Toch raden het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum aan om niet de weg op te gaan. Ze vragen aan de weggebruikers om verplaatsingen uit te stellen, thuis te werken of voor het openbaar vervoer te kiezen.

Wij raden aan om morgen thuis te blijven, voor het openbaar vervoer te kiezen of je verplaatsingen uit te stellen. De strooidiensten staan klaar om uit te rijden wanneer nodig. pic.twitter.com/9CcnUIvEJ9 — AWV (@wegenenverkeer) 8 februari 2018

Foto: KMI

Wie toch de weg op gaat, wordt gevraagd zijn rijstijl aan te passen aan de toestand van de weg. “Een aangepaste snelheid en voldoende afstand houden zijn zeker aangewezen”, aldus het Agentschap Wegen en Verkeer.

Het KMI geeft code oranje voor sneeuwval vrijdag in heel Vlaanderen, behalve Limburg. De eerste sneeuwvlokken vielen rond 8 uur in De Panne. De sneeuwzone trekt voorts traag over het land. “In de kuststreek kan er 1 tot 3 cm sneeuw vallen, in de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen en in het centrum van het land kan dat 2 tot 5 cm zijn.”

De winterse buien kunnen plaatselijk hevig zijn en doorgaan tot de avondspits, dus de raad om thuis te blijven of andere vervoersmiddelen te kiezen blijft de tot dan actief. “De wegen kunnen er gevaarlijk glad bij liggen, dus elke weggebruiker die vandaag niet de baan op gaat is er eentje meegenomen”, klinkt het.

Foto: KMI

Minister van Werk Kris Peeters heeft voor het eerst een thuiswerkalarm afgekondigd. “Als er code oranje wordt aangekondigd door het KMI zetten we een systeem in gang om werknemer en werkgever te informeren dat het aangewezen is om thuis te werken die dag”, zei hij aan VTM Nieuws.

Veel mensen lijken gehoor te hebben gegeven aan die oproep. Vrijdag heeft sowieso een rustigere ochtendspits dan andere werkdagen, maar vandaag is die toch bijzonder rustig. Op het hoogtepunt van de ochtendspits, rond 8.15 uur, stond er amper 20 kilometer file. Ter vergelijking: gemiddeld over alle werkdagen heen staat er op dat uur zo’n 160 kilometer file.

Uittocht krokusvakantie

De uittocht voor de krokusvakantie staat vandaag voor de deur. Dit is traditioneel een drukkere periode op de Vlaamse wegen. Vandaar dat de boodschap van het Agentschap Wegen en Verkeer en het Vlaams Verkeerscentrum blijft: indien je vandaag niet noodzakelijk de baan op moet, blijf je beter thuis of kies je best voor het openbaar vervoer. “Zo vermijd je lange reistijden, frustraties en kunnen de strooidiensten beter door.”

De sneeuw komt ongelegen voor Brussels Airport, want ook daar begint de uittocht voor de krokusvakantie. Er is kans op vertragingen als gevolg van de voorspelde sneeuw. Preventief werden er al 7 vluchten geschrapt. “We hebben die geannuleerd om wat meer ademruimte te hebben als de sneeuw na de middag Zaventem bereikt. Voor de rest is het afwachten. Er kunnen vertragingen opduiken zodra het ook hier sneeuwt.”

“Onze winteroperatieteams stellen alles in het werk om de impact op de luchthaven tot een minimum te beperken. Door het ontijzelen van vliegtuigen en ijs- en sneeuwvrij maken van de start-en landingsbanen is het mogelijk dat sommige vluchten vertraging oplopen. Ook het wegverkeer van en naar de luchthaven kan hinder ondervinden”, aldus de luchthavenuitbater die reizigers aanraadt ruim op tijd naar de luchthaven te vertrekken.