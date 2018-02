Aangetekende brief kan vanaf nu ook via e-mail

Brussel - Aangetekend zenden kan voortaan ook via e-mail. De aangetekende e-mails waren al sinds juli 2016 wettelijk geregeld, maar nu erkende de regering ook het eerste bedrijf dat het mag aanbieden: het Limburgse IT-bedrijf Connect Solutions.

Via Aangetekende.Email kunnen bedrijven én particulieren voortaan een aangetekende zending digitaal versturen, met dezelfde juridische waarde als de klassieke zending. Dat betekent meteen flinke concurrentie voor de klassieke aangetekende brief van Bpost. Die kost 5,29 euro, de aangetekende e-mail 80 cent. Om het systeem te kunnen gebruiken, moeten verzender én ontvanger zich elektronisch registreren via de e-identiteitskaart.