Slechts een kwart van Vlaams cipiers aan het werk door staking

Brussel - In de gevangenissen in Vlaanderen is vrijdagochtend maar een kwart van de cipiers aan het werk. Dat zegt Kathleen Van De Vijver, woordvoerster van het directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen.

De cipiers startten donderdagavond om 22 uur met een aangekondigde 32 urenstaking. Vrijdagochtend ging in Vlaanderen slechts 25 procent van hen aan de slag. In sommige gevangenissen is minder personeel aanwezig: Beveren (19,35 procent), Brugge (12,36 procent), Gent (13,33 procent), Leuven Centraal (8,82 procent), Sint-Gillis (19,23 procent) en Turnhout (19,23 procent). Zeventig politieagenten vervangen hen.

ACV en ACOD voerden vorige week al actie wegens het gebrek aan personeel en investeringen in de Belgische gevangenissen. Justitieminister Koen Geens (CD&V) deed daarna een voorstel, maar de vakbonden beslisten toch door te gaan met de 32 urenstaking, die donderdagavond startte en nog duurt tot zaterdagochtend. ACV wou meer garanties, ACOD zou het voorstel tijdens de staking aan de achterban voorleggen en later een definitief standpunt innemen.