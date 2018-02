“Oxfam-werknemers hielden orgieën met prostituees op kosten van de zaak tijdens missie in Haïti”

Werknemers van Oxfam -onder wie een Belg- hebben zich in 2010 in Haïti laten gaan met prostituees, en dat allemaal op kosten van de ngo. Dat schrijft de Britse krant The Times vrijdag. De orgieën in woningen en hotels betaald door Oxfam vonden plaats tijdens een humanitaire missie na de verwoestende aardbeving in Haïti, waarbij bijna 300.000 doden vielen. Oxfam ontkent dat ze geprobeerd heeft om de zaak in de doofpot te stoppen.

The Times haalt een bron aan die zegt beelden gezien te hebben van één van die wilde avonden. De meisjes van plezier zouden toen t-shirts van Oxfam gedragen hebben. De ngo startte in 2011 een intern onderzoek, dat een “cultuur van straffeloosheid” onder haar werknemers aan het licht bracht. Volgens The Times kon Oxfam ook niet uitsluiten dat sommige van de escortemeisjes minderjarig waren.

Belg

De Belg Roland van Hauwermeiren, Oxfam-directeur in Haïti, nam ontslag, maar kreeg geen disciplinaire sanctie, alhoewel hij naar verluidt had toegegeven dat hij prostituees had ingeschakeld, schrijft de krant.

Enkele andere werknemers namen ook ontslag, vier werden na het interne onderzoek naar huis teruggestuurd. “De lokale directeur heeft alle verantwoordelijkheid op zich genomen voor de gebeurtenissen die zich onder zijn gezag hebben afgespeeld, en hij kreeg de toelating om ontslag te nemen omdat hij zonder voorbehoud had meegewerkt aan het onderzoek”, aldus een Oxfam-woordvoerder.

Geen doofpot

De hulporganisatie ontkent de zaak in de doofpot te hebben willen stoppen om haar reputatie hoog te houden.

Justitie in Haïti startte geen onderzoek, omdat het niet over de zaak werd geïnformeerd.