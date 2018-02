Dokter waarschuwt voor gevaarlijke zoektocht naar het “ultieme orgasme”, die jaarlijks tientallen doden eist

De Duitse dokter Harald Voss preekt voor wat minder extreme zelfbevrediging. Uit een nieuwe studie onder leiding van de forensisch onderzoeker blijkt immers dat jaarlijks zo’n honderd Duitsers sterven in een poging het “ultieme orgasme” te bereiken. Het merendeel van de sterfgevallen valt toe te schrijven aan zuurstoftekort.

Voss waarschuwt vooral voor al te intense pogingen om een fysiek hoogtepunt te bereiken. Zo haalt hij het voorbeeld aan van een man uit Hamburg die een plastic zak over zijn hoofd trok en zichzelf bevredigde voor de kachel. De man werd levenloos aangetroffen met plakjes kaas verspreid over zijn lichaam en een panty over zijn bovenlijf. Voor de rest was hij gekleed in een duikersoutfit en een regenjas.

Zogeheten auto-erotische verstikking kan ook vrouwen treffen, stelt de dokter. Het gebeurt minder vaak omdat vrouwen “voorzichtiger” te werk gaan.

Officieel ligt het dodental door auto-erotische daden niet zo hoog. Voss vermoedt dat dit ligt aan een schaamtegevoel bij de nabestaanden, die liever een andere doodsoorzaak opgeven.