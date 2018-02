Na bijna 70 jaar bezoekt een lid van de Kim-dynastie het gehate Zuid-Korea weer, maar wie is die mysterieuze zus van de Noord-Koreaanse leider eigenlijk?

Vrijdag beginnen de Olympische Spelen in Zuid-Korea. De openingsceremonie zal worden bijgewoond door een opmerkelijke gast: de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, Kim Yo-jong. Het mag met recht een historisch bezoek genoemd worden: het is de eerste keer in bijna 70 jaar dat iemand van de Kim-dynastie de gehate zuiderbuur bezoekt. Maar wie is deze vrouw, die één van de belangrijkste vertrouwelingen van haar broer is, eigenlijk?

Kim Yo-jong. Foto: ISOPIX

Dat Kim Yo-jong deel uitmaakt van de Noord-Koreaanse delegatie naar de Spelen wordt door de Zuid-Koreanen gezien als een zeer positief teken. Het zou betekenen dat het regime in Pyongyang de spanningen in de regio wil terugbrengen, zo is de hoop. Critici zijn dan weer van mening dat de jongere zus van Kim Jong-un ingezet wordt als een propaganda-instrument.

Er wordt hoe dan ook veel belang gehecht aan de aanwezigheid van Yo-jong, terwijl er vrij weinig bekend is over de vrouw.

Enthousiaste houding

Kim Yo-jong kwam voor het eerst bij ‘het grote publiek’ in beeld in 2011, op de begrafenis van de toenmalige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-il. Het was zeer bijzonder dat deze onbekende vrouw naast opvolger Kim Jong-un mocht staan. Er werd vervolgens druk gespeculeerd over de identiteit van de dame. In de jaren die volgden dook ze zo nu en dan op in de buurt van Jong-un tijdens televisie-uitzendingen. Door haar wat lossere en enthousiastere houding vormde ze een groot contrast ten opzichte van de starre Kim Jong-un.

Uiteindelijk bleek dat het ging om de jongere zus van de grote leider, maar de achtergrond van Kim Yo-jong bleef mysterieus. Inmiddels is er wat meer bekend. Ze is het jongste kind -en enige dochter- van Kim Jong-il en de jongere zus van Kim Jong-chol en de 34-jarige Kim Jong-un.

Interesse in politiek

Volgens Zuid-Koreaanse inlichtingendiensten is Kim Yo-jong 30 jaar oud, terwijl de Amerikanen van mening zijn dat ze op 26 september 1989 werd geboren en dus 28 zou zijn. Net als haar broers ging ze -onder een valse naam- naar school in het Zwitserse Bern. Yo-jong zou in 2000 of 2001 teruggekeerd zijn naar haar geboorteland. Volgens haar vader zou Yo-jong -net als Kim Jong-un- geïnteresseerd zijn in politiek en de kwaliteiten van een leider hebben.

Machtigste vrouw van Noord-Korea

Tot aan de dood van Kim Jong-il zou de jonge vrouw zijn klaargestoomd om te dienen als een belangrijke spil in het regime van opvolger Kim Jong-un. Dat gebeurde door haar tante, die eenzelfde rol vervulde voor Jong-il.

Yo-jong is dan ook één van de machtigste -om niet te zeggen dé machtigste- vrouw van Noord-Korea. Ze werd vorig jaar aangesteld als lid van het politburo, het politieke orgaan dat de belangrijke beslissingen van het Aziatische land neemt. Daarnaast staat ze in voor de bescherming van het imago van haar broer. Ze moet ervoor zorgen dat Kim Jong-un wordt neergezet als een daadkrachtige leider. Verder geldt Yo-jong als een van de meest naaste medewerkers van haar broer.

