Financieel expert heeft twijfels bij nieuwe sterke man van KV Oostende: “Hij speelt eerder in provinciale”

Van het kapitaal van Marc Coucke kan hij alleen maar ­dromen. Verzekeringsmakelaar Peter Callant (51) heeft de ­afgelopen jaren goed geboerd met onder meer een omniumverzekering voor fietsen. “Maar ­financieel speelt de nieuwe eigenaar van KV Oostende geen Cham­pions League. Eerder in provinciale”, zegt financieel expert Ludwig Verduyn.

In West-Vlaanderen zeggen ze dat hij “blonk in zijn vel”. Fier als een pauw stond Peter Callant, geboren in Heist-aan-Zee, gisteren de pers te woord. Hoeveel hij precies betaald had voor KV Oostende, dat kwamen we niet te weten. Hoe hij dat geld op ­tafel zal leggen, ook niet. Hoe groot is de nieuwe grote man bij KV Oostende?

“Het valt tegen”, zegt financieel expert Ludwig Verduyn, die de jaarrekeningen van Callant analyseerde. “Callant heeft acht vennootschappen. Hij krijgt naar eigen zeggen zo’n 110 miljoen euro per jaar binnen van mensen die via hem een verzekering nemen. Daarop heeft hij tussen 5 en 7 procent marge. Dat zijn 5 à 7 miljoen euro aan inkomsten per jaar. Met honderd man personeel blijft er dan niet te veel over. Ik schat zijn ­vermogen op drie tot vijf miljoen euro.”

“Marc Coucke woont in een kasteel, ik werk in een”

Te weinig om voor KVO 30 miljoen (vraagprijs + schulden) op tafel te leggen. “Wellicht zoeken ze nu andere kapitaalkrachtige mensen om de deal definitief te ­helpen rondmaken”, zegt ­Verduyn. “Pas op: Callant heeft goed gewerkt. Maar het is een gewone verzekeringsmakelaar. Een mooie voorzitter voor een voetbalclub in provinciale.”

Maar wel een die werkt in een kasteel. Een vijftal jaar geleden kocht hij Kasteel De Cellen in Oostkamp, waar hij zijn verzekeringskantoor ­onderbracht. “Marc Coucke woont in een kasteel, ik werk in een”, zo zei hij gisteren.

Kasteelheer én verzekeraar van speciallekes, zo kun je hem noemen. Callant staat sterk in specifieke sectoren, zoals de visserij – zowat de hele Belgische vloot is bij hem verzekerd. En de sport. Een van zijn succesproducten is de ‘fietsomnium’: een ­verzekering van dure racefietsen tegen diefstal. Hij heeft er al tienduizenden aan de man gebracht.

Nierverbrijzelaar

Sport gebruikte Callant vooral om zijn naambekendheid te vergroten. Bij volleybalclub Antwerpen staat hij op de truitjes, en ook bij AA Gent, STVV, Cercle Brugge en Antwerp is hij sponsor, in het wielrennen sponsorde hij ­onder meer Quickstep-Davitamon en Lotto. “Sport is een uitgelezen manier om via ­persoonlijk contact de dingen in beweging te zetten”, zei hij daar ooit over.

Het is ook daar dat Callant het pad van Marc Coucke kruiste. In de jaren 90 zaten ze al even samen in de raad van bestuur van KVO. Intussen bouwde Callant verder aan zijn netwerk in de verzekeringswereld, via “rijke tafels en lekkere drank”, zoals hij dat zelf noemde. In 2003 woog hij plots 130 kilo. “Ik kreeg last van nierstenen, en mocht niet op de nierverbrijzelaar omdat ik te dik was. Toen besefte ik dat het zo niet verder kon.”

Hij begon als een gek te trainen en schreef drie triatlons op zijn conto. De koersfiets die hem op het pad naar een gezonder leven zette, kreeg hij cadeau van Marc Coucke.