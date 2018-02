Lana Del Rey deelt emotionele boodschap tijdens concert nadat man haar dreigde te ontvoeren

De Amerikaanse zangeres Lana Del Rey raakte maandag tijdens een optreden in Atlanta erg geëmotioneerd. Ze kon haar emoties even niet meer de baas en ging een gesprek aan met haar publiek. Enkele dagen voordien werd een man gearresteerd die ermee dreigde om haar te ontvoeren.

Het was haar eerste concert sinds ze met het incident te maken kreeg. “Ik begin me eerlijk gezegd een beetje emotioneler te voelen dan ik dacht, na wat er in Orlando gebeurd is”, vertelde ze aan haar fans. “Ik wil gewoon zeggen dat ik erg gelukkig ben om hier samen met jullie te zijn. Want het is belangrijk dat jullie weten dat één iemand je niet kan tegenhouden om je favoriete dingen te doen.”

Het gaat om de 43-jarige Michael Hunt. De man had voor een optreden van Del Rey in Orlando een boodschap gedeeld op Facebook, waarin hij leek aan te geven dat hij de zangeres zou ontvoeren. Voor het binnengaan van de concertzaal werd hij daarom tegengehouden door de politie. Hij had tickets bij zich en was tevens gewapend met een mes. Het incident had geen invloed op het concert zelf.

De zangeres kwam op geen enkel moment in contact met Hunt, maar dat maakte het op mentaal vlak er niet makkelijker op. “Ik voelde me goed, tot ik een beetje zenuwachtig werd toen ik op het podium kwam”, aldus de dame. Via Twitter liet ze na het concert wel weten dat ze het goed stelt.