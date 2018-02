Eigen Kweek-acteur al voor vierde keer veroordeeld door politierechter: “Heb mijn lesje nu wel geleerd”

Oostende - Acteur Sam Louwyck (51) werd vanmorgen voor de vierde keer door de politierechter veroordeeld. Hij kreeg een boete en een rijverbod. “Maar mijn lesje heb ik nu wel geleerd”, zegt hij.

Met het schaamrood op de wangen verscheen Sam Louwyck - “den Hollander” in de fictiereeks Eigen Kweek - deze morgen voor de politierechter. Hij moest zich er verantwoorden omdat hij voor de vierde keer onder invloed van alcohol achter het stuur werd betrapt. Deze keer werd hij in mei vorig jaar in Oostende door de politie tegengehouden. Bij een ademtest bleek dat hij 1,4 promille alcohol in zijn bloed had. “Ik was geïntoxiceerd, maar niet dronken”, zegt de danser/acteur. “Uiteraard ben ik in fout. Dat is ook de reden waarom ik zelf ben gekomen. Ik wil m’n verantwoordelijkheid nemen en m’n excuses aanbieden.”

Louwyck werd in 2007 en 2009 al veroordeeld voor rijden onder invloed. Ook in 2016 was dat het geval. Toen werd hij met twee promille betrapt na een theatervoorstelling. Hij verklaarde toen dat hij twee gin-tonics had gedronken. De rechter gaf hem daarvoor een boete en een rijverbod.

Foto: Dirk Vertommen

Maar een jaar later werd Louwyck weer betrapt. Deze keer dronk hij een aantal pinten teveel toen een collega-piloot “gelost” werd. En daar heeft de acteur nu veel spijt van. “Dit is een zware dobber. En ik neem dit zeker niet lichtzinnig op. Ik had in die toestand nooit in de auto mogen stappen. Dat begrijp ik zelf maar al te goed. Ik heb mijn lesje geleerd en ze zullen hier niet meer zien.”

De advocaat van Louwyck verwees naar de zware job van de acteur. “Er wordt veel van die mensen gevraagd. Ze moeten altijd naar nieuwe projecten zoeken”, zei hij. “Dat weegt op die mensen. En hij zocht een uitlaatklep. Al weet hij ook dat hij dan niet had mogen rijden.”

Tournée Minérale?

De politierechter vroeg of Louwyck niet deelnam aan Tournée Minerale. Die hoorde het echter in Keulen donderen. “Maar natuurlijk weet ik wat dat is”, zei hij na de zitting. “Ik werd alleen een beetje verrast door die vraag. Vandaar dat mijn frank niet direct viel.”

De rechter toonde zich wel opvallend mild. Louwyck werd veroordeeld tot een boete van 3.200 euro, waarvan de helft voorwaardelijk, en een rijverbod van drie maanden. Als hij daarna zijn rijbewijs nog terug wil krijgen zal hij moeten slagen voor medische en psychologisch proeven en zijn theoretisch en praktisch rijexamen opnieuw afleggen. “En schrijf maar op: mij zien ze hier niet meer”, sloot Louwyck af.