Agenten vrijgesproken na zware vechtpartij in Turks café: "Geweld was noodzakelijk"

Een camerabeeld van de arrestatie in café Neco66 in de zomer van 2014. Foto: rr

Antwerpen - De correctionele rechtbank heeft vier inspecteurs van de Antwerpse politie op vrijgesproken voor het misbruik van hun politiegezag. De vier werden vervolgd naar aanleiding van een gewelddadige arrestatie in een café in de Van Kerckhovenstraat in Antwerpen-Noord in de zomer van 2014, waarbij ze volgens het parket ongeoorloofd politiegeweld gebruikten.

De feiten dateren van de zomer van 2014. De politie werd opgeroepen naar café Neco66 op de hoek van de Dambruggestraat met de Van Kerckhovenstraat voor een 40-jarige man die erg agressief was geworden en mensen bedreigde.

Ter plaatse kwamen de agenten oog in oog te staan met een 20-jarige man, de zoon van de man, die een balk met vleugelmoer in de hand had. De agenten probeerden de man te kalmeren en te ontwapenen, maar de man negeerde het bevel van de politie en ging opnieuw het café binnen.

De vader van de weerspannige man, die intussen de balk van de zoon had overgenomen, begon hiermee wild in het rond te slaan. Hij wilde zoveel mogelijk aanwezigen in het café raken. Omdat de situatie uit de hand dreigde te lopen, riepen de inspecteurs versterking in. Verschillende ploegen kwamen ter plaatse.

Zwaargewond

Op de beelden, die werden genomen door een toevallige aanwezige, is te zien hoe de agenten de twee mannen hardhandig aanpakken. Een van de mannen raakte daarbij zwaargewond. Uiteindelijk werden drie verdachten opgepakt.

De agressieve man en drie andere familieleden staan echter eveneens terecht en de agenten hebben zich tegen hen burgerlijke partij gesteld. Eén inspecteur raakte bij de arrestatie gewond aan zijn hand. Volgens de agenten gaf het fragment dat via het internet circuleerde maar een klein deel van het verhaal weer en handelden zij correct.

Volgens de rechtbank gingen de inspecteurs hun boekje niet te buiten, maar was het geweld dat ze gebruikten noodzakelijk om enkele weerspannige verdachten te arresteren. De weerspannige mannen, Skender en Kazim T. werden veroordeeld tot 8 maanden gevangenisstraf en een boete met uitstel.