Vier dagen werken, vijf dagen betaald worden: hier gaan ze het proberen

Een bedrijf uit Nieuw-Zeeland gaat een test uitvoeren met een verkorte werkweek van vier dagen. Het personeel krijgt echter de volle vijf dagen uitbetaald.

In maart zal de Nieuw-Zeelandse vermogensbeheerder Perpetual Guardian zes weken lang zijn werknemers een extra dag in de week verlof geven, maar hen toch voor vijf dagen betalen. Het bedrijf telt 200 man personeel in zestien locaties door het hele land.

Het doel is een werkplek creëren “die past bij de noden van de 21ste eeuw”, aldus oprichter Andrew Barnes. Het idee achter de test is dat de werknemers in vier dagen productiever zullen zijn dan in vijf dagen, als ze een extra dag in de week hebben om zelf in te vullen. “We geloven dat de efficiëntie toeneemt als het personeel meer gemotiveerd is”, stelt manager Christine Brotherton tegen de New Zealand Herald.

Emotioneel

Het nieuws kwam als een schok voor de werknemers, zegt Barnes in The Guardian. Eén van hen is de 39-jarige Kirsten Taylor. “Mijn mond viel open van verbazing”, klinkt het. Toen het werd aangekondigd werd er nerveus gelachen, omdat we dachten dat het te goed om waar te zijn was.”

Taylor is een alleenstaande moeder met een jonge zoon. Ze reageerde “emotioneel” op de invoer van de test. “Dat mijn budget gelijk kan blijven, maar dat ik toch een extra dag met mijn opgroeiende zoon kan doorbrengen, is ongehoord.”

Als de proef een succes blijkt, zal Perpetual Guardian het nieuwe regime vanaf 1 juli vast invoeren.