Detailhandel maakt dankbaar gebruik van flexi-jobs

Na het succes van het flexi-jobstatuut in de horeca is het systeem sinds 1 januari uitgebreid naar de detailhandel. Nu kunnen ook slagers, bakkers, kledingzaken, supermarkten en kappers een beroep doen op flexibele werkkrachten die onbelast een centje willen bijverdienen. Het succes heeft twee Mechelaars geïnspireerd tot de oprichting van My Flexi-Job voor alle aanbod en info.

Wie minstens een 4/5de hoofdjob heeft, kon sinds 2015 via flexi-jobs al bijklussen in de horeca zonder daarop belastingen of sociale bijdragen te betalen. De werkgever betaalt een verlaagd tarief van 25% aan sociale bijdragen. Intussen hebben al zo'n 29.000 mensen de weg naar de flexi-jobs gevonden. Sinds dit jaar werd het systeem uitgebreid naar de detailhandel en kunnen ook gepensioneerden in die sectoren onbelast bijklussen. Staatssecretaris voor Bestrijding van Sociale Fraude Philippe De Backer (Open VLD) denkt dat het aantal gebruikers daardoor kan verdubbelen.

Bakker

Bij bakkerij Tine in Hemiksem zijn ze alvast overtuigd. Door het uitvallen van een vaste medewerkster door ziekte zocht bakker Koert Mannaerts iemand om zijn echtgenote Tine in de winkel tijdelijk te helpen op zaterdagochtend. 'Als bakker heb je de ene periode meer werk dan de andere', zegt Mannaerts. 'En soms valt er tijdens die drukke periodes iemand ziek of moeten studenten afzeggen door examens. Alles oplossen met vast personeel wordt dan wel heel moeilijk. Dankzij de uitbreiding van de flexi-jobs kunnen we op die cruciale momenten op een goeie manier extra personeel inschakelen.'

'Ik zag het ook niet zitten om voor enkele weken of maanden een nieuwe kracht op te leiden', pikt zijn echtgenote in. 'Dankzij de flexi-jobs lag de uitkomst voor de hand.'

Met dochter Kato hadden zij de geknipte persoon in huis. 'Kato kent het reilen en zeilen. Voor haar is het een welgekomen bijverdienste en ondertussen helpt ze ons uit de nood. Het is werkelijk een win-win situatie', zegt Tine.

'Je ouders uit de nood helpen, is ergens normaal', begint Kato. 'Maar zelfs als dochter mocht ik voor deze regeling eigenlijk niet meehelpen in de bakkerij, zonder dat het niet-wettelijk was of zonder dat ik er zou op worden belast. Dat ik er nu nog een centje mee bijverdien, is natuurlijk mooi meegenomen.'

'De eerste vacatures vanuit de detailhandel beginnen nu binnen te komen', bevestigt Hans Peeters van My Flexi-Job “Maar we merken dat er momenteel vooral toch nog veel vraag is naar informatie. Het statuut is voor iedereen nieuw en schept nog vele vragen. Wie komt er in aanmerking? Hoeveel kost mij dat? Hoeveel mag ik bijverdienen?... Voor een antwoord op al deze vragen kunnen mensen op onze gespecialiseerde site terecht.'

