Vrouw (90) met zwart fortuin heeft fiscus nog niet betaald

Dendermonde / Hamme / Moerzeke - In de zaak van de 90-jarige vrouw en haar 61-jarige zoon die beschuldigd worden van witwassen, fiscale fraude en het niet aangeven van miljoenen op buitenlandse rekeningen, is er nog geen betaling gebeurd aan de fiscus. Dat bleek vrijdag voor de Gentse correctionele rechtbank.

De Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen vervolgt de vrouw en haar zoon voor zwart geld dat ze achterhielden in Luxemburg. De fraude zelf is ongeveer 40 jaar oud en al verjaard, maar het parket nam in 2014 een bedrag van 12,3 miljoen euro in beslag op een Luxemburgse rekening op naam van een Panamese offshore-vennootschap, met de 90-jarige vrouw uit Sint-Gillis-bij-Dendermonde als begunstigde. Ook een bedrag van 350.000 euro op een Luxemburgse rekening op naam van haar 61-jarige zoon uit Hamme werd in beslag genomen.

Het openbaar ministerie wou de volledige bedragen laten verbeurdverklaren op basis van de witwaswet. De overheid raamde de schade in de zaak op 7,5 miljoen euro. Er liepen lange tijd onderhandelingen om een minnelijke schikking te treffen in kader van de afkoopwet. De vrouw en haar zoon sloten een akkoord met de fiscus maar ze betaalden het overeengekomen bedrag nooit.

Het geld zit vast omdat het staat op naam van een Panamese vennootschap die geschrapt is in het handelsregister, aldus hun advocaat Michel Maus. De rechtbank stelde de zaak vorige keer uit om na te gaan of de vrouw en haar zoon de fiscus konden betalen, maar dat bleek nog niet gelukt. De rechtbank nam de zaak daarom in beraad. De uitspraak valt op 9 maart.