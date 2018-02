Eurowings-topman stelt Belgische topmanagers per brief gerust

Thorsten Dirks, de topman van Eurowings, heeft met een eigen brief gereageerd op de open brief die een vijftigtal Belgische CEO’s vorig weekend schreven. Daarin pleitten ze ervoor dat Brussels Airlines “een sterke, in Brussel verankerde luchtvaartmaatschappij” zou blijven, “die tegemoetkomt aan de wensen van de verschillende segmenten in de markt”. “De Lufthansa-groep onderschrijft dat standpunt volledig”, reageert Dirks.

“We zijn ervan overtuigd dat België een van de meest waardevolle luchtvaartmarkten is in Europa. Het verdient een breed netwerk van Europese en intercontinentale bestemmingen, en een sterke thuismaatschappij (‘home carrier’) met een lokaal merk”, zo staat in de antwoordbrief. “De Lufthansa-groep heeft als duidelijk doel om haar investeringen in het bedrijf te verhogen, vooral in vliegtuigen, en om het netwerk uit te breiden.”

In zijn brief herhaalt Dirks dat Brussels Airlines binnen de Lufthansa-groep meer verantwoordelijkheid zal krijgen. Het zal meer bepaald de langeafstandsvluchten van het geheel van Eurowings beheren. Zo gaat Brussels Airlines vanaf april met vier langeafstandsvliegtuigen vluchten uitvoeren voor Eurowings vanuit Düsseldorf. Het gaat om vliegtuigen in de kleuren van Eurowings, maar met personeel van Brussels Airlines aan boord.

De topman van Eurowings gaf dezelfde boodschap eerder deze week al mee aan de vakbonden en werknemers van Brussels Airlines. “We zijn op zoek naar groei, het is niet de bedoeling in te krimpen, ook niet in Brussel”, klonk het toen.

Dirks kwam naar Brussel, nadat er tijdens het weekend heel wat onrust was ontstaan over de toekomst van Brussels Airlines binnen Eurowings. Dat is de lagekostendochter van de Duitse luchtvaartgroep Lufthansa, die sinds begin vorig jaar Brussels Airlines volledig in handen heeft.

Uiteindelijk bleek dat op korte termijn de grootste verandering is dat CEO Bernard Gustin en financieel directeur Jan De Raeymaeker eind maart het bedrijf verlaten. Gustin wordt op 1 april opgevolgd door Christina Foerster, die sinds anderhalf jaar commercieel directeur is van Brussels Airlines. Ze is afkomstig van Lufthansa.

Voor de rest is het nog koffiedik kijken. De merknaam Brussels Airlines blijft nog zeker een jaar behouden. De samenwerking tussen Brussels Airlines en Eurowings zal gevolgen hebben voor het ondersteunend personeel, maar het is nog niet duidelijk welke. Het vliegend personeel heeft weinig te vrezen.

Op 12 maart komt Dirks opnieuw naar Brussel. Hij laat in zijn brief nog weten open te staan voor een ontmoeting met de bezorgde CEO’s. De komende dagen kunnen hij en Lufthansa-topman Carsten Spohr nog een telefoontje verwachten van premier Charles Michel. Die beloofde dat de regering alle middelen wil gebruiken om de strategische belangen van Brussels Airlines te verdedigen en dat ze daarvoor de instrumenten in handen heeft. Volgens De Tijd kan de premier de gunstige tijdslots van Brussels Airlines op Zaventem uitspelen, net als de vliegrechten naar Afrika.