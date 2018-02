De échte Ronaldo breekt lans voor supertransfer Neymar, club komt met opmerkelijk verhaal over de PSG-ster

De voormalige Braziliaanse topspits Ronaldo ontmoette zijn landgenoot en vriend Neymar onlangs op een Nike-event in Londen. Er zijn al even speculaties over een transfer van de PSG-aanvaller komende zomer naar Real Madrid. Ronaldo is ervaringsdeskundige, zelf speelde hij zowel voor Barcelona als voor Real Madrid. Op het Nike-event sprak hij met de Spaanse krant Marca over een mogelijke transfer van Neymar.

“Neymar is een fantastische speler, misschien zal hij de beste speler ter wereld zijn binnen enkele jaren en Real Madrid heeft de beste nodig. Maar voorlopig heb ik alleszins nog niets gehoord van Real Madrid officials over Neymar. Real moet nadenken over de spelers die ze nu ter beschikking hebben, ze hebben het moeilijk dit jaar, maar ze moeten door blijven gaan en goed eindigen. Maar alles kan snel veranderen in het voetbal en in de Champions League doet Real het tradtioneel altijd goed ”, aldus de voormalige Braziliaanse wereldspits over Real en Neymar.

Foto: Photo News

Real Madrid neemt het in de achtste finales van het kampioenenbal volgende week trouwens op tegen PSG, het huidige team van Neymar. Ronaldo hoopt dat het beste team wint. “Het wordt een moeilijke wedstrijd, ik ben een Real ambassadeur en natuurlijk wil ik dat ze winnen, maar andere kant heb ik het wel voor PSG en mijn goede vriend Neymar speelt er en iedereen houdt van hem. Ik hoop dat het een geweldige wedstrijd wordt ”

Neymar zou niet de eerste speler zijn die voor beide aartsrivalen zou uitkomen, Ronaldo kwam na Barcelona en Inter Milaan ook terecht bij Los Galacticos. “ na mijn periode bij Barcelona speelde ik eerst vijf jaar onafgebroken voor Inter Milaan, maar dan was er de mogelijkheid om naar Madrid te gaan en die heb ik gegrepen, want het is een team waar iedereen voor wil spelen”, aldus Ronaldo over zijn keuze voor Real Madrid.

Het Russische “risico”

De oud-voorzitter van de Russiche club Lokomotiv Moskou, Nikolai Naumov, kwam onlangs nog naar buiten met een heel opmerkelijk verhaal over de Braziliaanse sambavoetballer. Hij gaf in een interview met het Russische sportmagazine Sport-Express toe dat hij Neymar ooit voor amper tien miljoen kon wegkopen bij zijn toenmalige club Santos. Lokomotiv zag een 17-jarige Neymar met zijn club aan het werk op een jeugdtoernooi in 2009.

Maar het toenmalige prijskaartje was te hoog voor de Russen. “Hij was zeer jong toen en het was moeilijk in te schatten hoe hij zich zou aanpassen in Rusland. Hij was zo’n fragiele, kleine speler en we besloten hem niet aan te werven. Zoveel geld besteden aan een jongeman uit een ander continent zou een groot risico zijn geweest”, aldus Nikolai Naumov.

Een wel heel pijnlijke misvatting van de Rus, Neymar ging deze zomer voor een slordige 220 miljoen over van Barcelona naar PSG.