Man (26) wordt wakker na avondje uit en mist het topje van zijn vinger. Nu wil hij weten wat er is gebeurd: “Het is een mysterie”

Een 26-jarige Brit is wanhopig op zoek naar het antwoord op de vraag wat er met het topje van zijn linker middelvinger is gebeurd. Na een avond doorzakken met vrienden zag de man tot zijn schrik dat een stuk vinger ontbrak, maar hoe dat komt is hem volslagen onduidelijk. “Het is een mysterie.”

Dwayne Thompson ging op 3 november vorig jaar op stap met zijn vrienden in het Britse Leicester. De 26-jarige weet nog dat hij een hapje ging eten. Om 10.30 uur nam hij een foto in het restaurant, daarna herinnert hij zich niets meer van de avond. Tot 02.30 uur, toen werd hij wakker in een verlaten busstation. Daar ontdekte hij zijn bebloede linkerhand, waarvan het topje van zijn middelvinger ontbrak.

Tot op de dag van vandaag heeft Dwayne geen idee hoe dat komt .Hij had geen verdere verwondingen, afgezien van een paar schrammen op zijn been en een scheur in zijn t-shirt. “Destijds dacht ik: ‘Dat is één van die dingen die kunnen gebeuren op een avond uit.’ Maar het bleef malen in mijn hoofd. Nu voel ik me bang als ik terugdenk aan die avond”, zegt hij tegen de Leicester Mercury.

Mysterie

De man herinnert zich naar eigen zeggen alles tot aan het moment van de foto met zijn vriendin in het restaurant. “Ik had een driegangenmenu en een aantal drankjes op, maar het is een grote stap van een maaltijd naar de staat waarin ik later verkeerde. Het is gewoonweg een mysterie.”

Warning: this article contains a graphic image https://t.co/PVCMluf7Wd — Leicester Mercury (@Leicester_Merc) 9 februari 2018

Op zijn telefoon vond Dwayne foto’s terug die gemaakt lijken te zijn in het lokale Abbey Park. Tegenover dat park werd hij om 02.30 uur wakker op de grond in een verlaten busstation, terwijl er bloed over zijn linkerhand stroomde. De oorzaak ontdekte Dwayne snel: het topje van zijn middelvinger was verdwenen. Het bot stak nog voor een deel uit de huid.

Relatieproblemen

Zijn vrienden tasten eveneens in het duister over wat er is gebeurd. “Zij dachten dat ik even naar het toilet was of een sigaret ging roken. Dwayne moest geopereerd worden aan de vinger en kon vijf weken niet gaan werken. Daar stopte de ellende nog niet voor de Brit. De situatie heeft ook tot de nodige relatieproblematiek geleid. Zijn vriendin vermoedt dat Dwayne vreemdging en wil weten waar de man uithing de betreffende avond.

Dwayne wil dan ook dolgraag weten wat er precies is gebeurd. Dat zou hem gemoedsrust geven en zo kan hij bewijzen dat hij niet ontrouw was aan zijn vriendin, klinkt het. “Iemand moet mij die avond hebben gezien. Ik wil bewijzen dat ik niks verkeerds heb gedaan.”