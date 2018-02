Francken opgelucht over Soedanrapport “na zware woorden en zware beschuldigingen aan mijn adres”

Er lijken geen bewijzen te zijn dat de Soedanese migranten die door ons land (gedwongen) werden teruggestuurd, ook daadwerkelijk werden gefolterd in hun thuisland. Dat staat volgens verschillende bronnen in het rapport van het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS). De federale regering krijgt wel aanbevelingen zodat ons land het Verdrag voor de Rechten van de Mens niet zou schenden in de toekomst.

“Het langverwachte rapport naar mogelijke folteringen in Soedan bevat geen verrassingen”, luidt het in de Wetstraat. Lees: geen bezwarend materiaal voor de regering. Volgens het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), dat de zaak onderzocht, ontbreekt dus het nodige bewijs. De regering moet naar verluidt wel ‘zorgvuldig’ omspringen met repatriëringen naar het Afrikaanse land.

Of de deportaties hervat worden, is nog niet duidelijk, al is staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken optimistisch. “Er zijn zware woorden gevallen en zware beschuldigingen aan mijn adres, dus ik ben opgelucht.” Het beleid moet volgens hem niet drastisch worden bijgestuurd. Met de aanbevelingen wil Francken rekening houden.

(Lees verder onder de video)

Theo Francken blij met conclusies Soedan-rapport: “Ik ben opgelucht” Video: VRT

Sinds de getuigenissen waren de repatriëringen naar Soedan opgeschort. Die kunnen nu snel hervatten, zegt Francken. In de gesloten centra zitten nu 18 Soedanezen, van wie er vijf geen asiel hebben aangevraagd. Voor die mensen zal nu dus eerst extra gecontroleerd worden of zij bij een terugkeer een risico lopen.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen (CGVS) leverde het Soedan-rapport donderdagavond in bij de premier en bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). Vrijdagvoormiddag vond er topoverleg plaats over de kwestie. Later op de dag geven minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en co. een persconferentie.

Het onderzoek heeft zo’n anderhalve maand geduurd. Jambon had van de regering net voor het kerstreces de opdracht gekregen om het onafhankelijke CGVS te vragen onderzoek te voeren naar de verhalen over de mogelijk gefolterde Soedanezen. Door die verhalen kwam staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) onder vuur te liggen. Zijn post leek even aan een zijden draadje te hangen, tot partijvoorzitter Bart De Wever het lot van Francken verbond aan dat van de regering.

Niet lang daarna nam ook Jambon zelf de vlucht vooruit: hij zei er op te vertrouwen dat de repatriëringen snel hervat zouden kunnen worden. Door die verklaringen van de N-VA-top leek het rapport - wat de uitkomst ook zou zijn - geen deuk in een pakje boter te zullen slaan.

Toch wordt het serieus genomen, klinkt het binnen de regering. Het CGVS formuleert immers ook de dwingende aanbeveling om de situatie in Soedan nauwlettend op te volgen, teneinde geen inbreuken te plegen op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) - het verbod op foltering en onmenselijke behandeling.

In een reactie op het rapport liet de Franstalige mensenrechtenorganisatie Ligue des Droits de l’Homme weten gevraagd te hebben aan de speciale rapporteur van de Verenigde Naties gevraagd om snel met een onderzoek te komen naar de situatie in Soedan. Volgens de Ligue des Droits de l’Homme kan enkel een grondig en internationaal onderzoek alle twijfels wegnemen over de mogelijke gevolgen van een uitwijzing naar Soedan.