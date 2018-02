Eurostar start route Londen-Amsterdam: meer keuze voor Belgische reiziger

Eurostar start de al langer aangekondigde verbinding Amsterdam-Londen op 4 april op. Vanuit Londen sta je in 3 uur en 40 minuten in de Nederlandse hoofdstad, maar omgekeerd duurt de reis minstens een uur langer. De verbinding heeft ook een paar leuke bijkomstigheden voor reizigers vanuit België.

Belgische reizigers zullen bijvoorbeeld twee keer per dag in minder dan twee uur kunnen reizen tussen de Britse hoofdstad en Brussel. De Eurostar-treinen Londen-Amsterdam stoppen immers niet in Rijsel, waardoor de reistijd vermindert tot 1 uur en 48 minuten, tegen 2 uur en 5 minuten nu.

Wie tussen België en Nederland wil sporen, krijgt vanaf 4 april extra keuze. Ook reizen met de Eurostar (2 keer per dag) wordt dan een mogelijkheid, naast een trip met Thalys (tot 8 keer per dag) of de Beneluxtrein (16x).

Vanuit Nederland is de reis iets omslachtiger. Voor een paspoort- en veiligheidscontrole -wordt sowieso een tussenstop gehouden in Brussel. Een situatie die waarschijnlijk minstens anderhalf jaar zal duren. Tegen eind 2019 zou er een overeenkomst moeten zijn tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland, waardoor de passagiers in de Nederlandse stations al gecontroleerd kunnen worden.