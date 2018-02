Standard-speler Mpoku boos op fans Club Brugge: “Apengeluiden horen bij wissel is ontoelaatbaar”

Paul-José Mpoku heeft op Twitter uitgehaald naar de fans van Club Brugge na de terugmatch in de halve finale van de Croky Cup. Toen Mpoku gewisseld werd in de slotfase, werd hij door een deel van de fans uitgejouwd en volgens Mpoku zelfs weggehoond met racistische geluiden. “Ik hoop dat topmensen in ons voetbal wakker worden, apengeluiden horen terwijl ik het veld verlaat is ontoelaatbaar”, klinkt het.

Club Brugge deed voor de wedstrijd nog een oproep naar de eigen fans en kwam het veld op met een aangepaste leuze: No Sweat, No Glory, No Racism. Een duidelijke boodschap, het gevolg nadat een deel van de fans in de wedstrijd tegen Charleroi het nodig vonden apen­geluiden te maken richting Francis N’Ganga. “Discriminatie, van welke aard ook, is een maatschappelijk probleem, waar ook Club mee te maken krijgt. We willen dan ook oproepen om dit aan te pakken met verenigde krachten, over clubkleuren heen en in heel de maatschappij”, aldus Club Brugge.

Duidelijke boodschap vanavond: No Sweat, No Glory, No Racism! #CluSta pic.twitter.com/43jm0OS8IE — Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 8, 2018

Tegen Standard was het volgens Paul-José Mpoku weer van dat. “Sommige mensen verdienen het niet om in een voetbalstadion te zitten. Ik hoop dat de topmensen in ons voetbal wakker worden, want apengeluiden horen terwijl ik het veld verlaat is ontoelaatbaar. Ik ben niet de eerste die met racisme te maken heeft, maar ik hoop dat ik één van de laatsten ben #SayNoToRacism”.

Club Brugge verklaarde na de wedstrijd tegen Charleroi dat het samen met de politie videobeelden ging analyseren om de racistische fans te identificeren en te bestraffen. Tegen Standard bezondigden de fans van Club Brugge zich trouwens ook op ongepaste leuzen tegenover de Fans van Standard, ‘Les Wallons c’est du caca’ was duidelijk te horen tijdens de wedstrijd...