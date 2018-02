Tiental skicentra open in Wallonië voor start krokusvakantie

In afwachting van meer sneeuwval op vrijdag hebben een tiental uitbaters van skicentra in de Waalse provincies Luik, Luxemburg en Henegouwen hun pistes geopend. Die in Rièzes in Chimay komen bovenop het ruime aanbod in het zuiden van het land, waar een sneeuwlaag tussen de tien en de vijftien centimeter ligt.

In Henegouwen is skiën mogelijk op pistes die bedekt zijn met 10 centimeter sneeuw. Er worden afstanden van 4, 8 en 15 km aangeboden. De laatste twee afstanden lopen voornamelijk door de bossen van Chimay.

In de Oostkantons zijn een tiental skicentra toegankelijk, in de hoger gelegen gebieden. Het gaat om het Signaal van Botrange, Baraque Michel, Mont Rigi, Natuurparkcentrum Botrange, Mont Spinette en Haus Ternell, evenals Crêtes in Xhoffraix, Herzebösch in Elsenborn, Manderfled en Losheimergraben. In Ovifat is de enige alpineskipiste van de Oostkantons voor het moment nog gesloten, maar daar komt vanaf zaterdag verandering in.

In de provincie Luxemburg zijn vier uitbaters klaar om skiërs te ontvangen. Bovenop de pistes van Baraque Fraiture, waar langlaufen en skiën mogelijk is, zijn ook die van Samrée, Saint-Hubert en Martelange open.

Tot slot is ook de piste Val de Wanne (Trois-Ponts) open, waar sleeën en langlaufen mogelijk is. Het skigebied Thier des Rexhons in Spa gaat zaterdagmorgen open.