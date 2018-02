Geen carnaval op het Kiel: Beerschot Wilrijk en Westerlo delen de punten

Beerschot Wilrijk heeft 0-0 gelijk gespeeld tegen Westerlo in een wedstrijd die weinig om het lijf had. De beste kansen waren voor de bezoekers. Romo was de beste Kielenaar op het veld en behoedde zijn ploeg met twee klassereddingen voor een nederlaag. In de slotminuten kwam Placca nog dicht bij de 1-0, maar de bal bleef hangen tussen de benen van Van Langendonck. Marc Brys heeft nog werk aan de winkel om zijn troepen klaar te stomen voor de finalewedstrijden in maart.

In de drie vorige duels deelden de twee ploegen ook telkens de punten. Vrijdagavond was dit dus ook het geval. Beerschot, dat dankzij een eerste periodetitel zeker is van de play-offs, staat op de tweede plek (46 punten) in het algemene klassement en is vierde (15 punten) in het klassement van de tweede periode.



Westerlo klimt in het klassement van de tweede periode over Union naar de vijfde plek (13 punten). Union speelt zaterdag op het veld van Roeselare. In het algemene klassement is Westerlo voorlaatste met 24 punten. Daarmee zijn de play-downs onvermijdelijk voor blauw-geel.

Herbeleef de wedstrijd: