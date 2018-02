Beringen - Jimmy Moons, bestuurslid voor N-VA in Beringen, is ontslagen uit de partij nadat hij de vriendin en dochters van ex-journalist Johan Depoortere op sociale media bedreigde. Hij deed dat nadat Depoortere het beleid van Theo Francken bekritiseerde.

"Het klopt dat Jimmy Moons na die bedreigingen stante pede ontslagen is uit ons afdelingsbestuur", bevestigt Gosha Rosinska, voorzitster van N-VA Beringen aan onze redactie.

Moons schreef op sociale media over Depoortere dat "zijn vriendin en zijn dochters maar eens goed moeten verkracht worden door dat volk dat niet deugd (sic)". Moons viseert Depoortere nadat de ex-VRT-journalist in Humo vertelde dat hij vluchtelingen uit het Maximiliaanpark bij hem thuis opvangt als 'middenvinger' naar Theo Francken.

Jimmy Moons, bestuurslid van N-VA in Beringen, schrijft dat ex-journalist Johan Depoortere, zijn vriendin en zijn dochters “maar eens goed moeten verkracht worden” door “dat volk” dat “niet deugd”. N-VA heeft een probleem: racisten besturen blijkbaar mee deze partij. pic.twitter.com/rDJjDluVDo — Marc Van Ranst (@vanranstmarc) 9 februari 2018

"Wij betreuren zijn uitspraak, maar pleiten anderzijds ook voor bedaardheid. De Jimmy die ik ken, is meer dan één domme verklaring. Maar hij betaalt er wel een prijs voor: hij maakt geen deel meer uit van het bestuur. Voor ons is de zaak bij dezen gesloten", besluit Rosinska.

"Exit zeer terecht"

"In het verleden zijn door sommigen in N-VA al ongepaste commentaren op sociale media geplaatst, en de partij heeft daarbij altijd al haar verantwoordelijkheden genomen. Indien er zulke tweets of commentaren verschijnen, wordt de standaardprocedure gestart. Wij nemen dat niet, en wij zetten die mensen uit de partij", zegt kamerlid Werner Janssen (N-VA).

"Ik denk dat andere partijen daar eens een voorbeeld aan kunnen nemen. Blijkbaar zijn mensen enkel verontwaardigd als het bij N-VA gebeurt. Die reactie is terecht, laat dat duidelijk zijn - maar ik raad de pers aan om ook aan de andere zijde goed te kijken wat er allemaal gebeurt op internet, en om andere mensen met hetzelfde mes te fileren als bij N-VA", aldus Janssen.