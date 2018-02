Dortmund leert Michy Batshuayi kennen: “Mijn salto? Die hou ik voor de eerste thuismatch”

Michy Batshuayi kende een droomdebuut bij Dortmund. In zijn eerste wedstrijd bij BVB scoorde de Chelsea-huurling meteen tweemaal en deelde hij de assist uit voor de 2-3 winning goal. Hoog tijd voor een eerste ontwapenend interview op de sofa bij Dortmund-legende Norbert Dickel. “Eigenlijk had ik al eerder gedacht dat ik hier zou belanden, want Jurgen Klopp volgde me drie jaar geleden van dichtbij.”

“Dortmund was altijd al één van mijn lievelingsclubs, van toen ik nog een jongetje was”, vertelde Batshuayi in het magazine van BVB. “En ik had altijd al gedacht dat ik hier zou belanden, want Jürgen Klopp vertelde aan mijn toenmalige trainer van Standard dat hij me van heel dichtbij volgt.” Dat gebeurde op stage in La Manga, waar Standard in 2014 een oefenmatch speelde tegen Borussia Dortmund.

Batshuayi scoorde tweemaal tegen Köln, maar vergat om zijn gekende salto te doen. “Neen, die hou ik voor mijn eerste match in mijn nieuwe thuis”, aldus Batshuayi. Dat kan dit weekend al zijn, zaterdag ontvangt Dortmund Hamburg SV.

Tot slot had Divock Origi, momenteel aan de slag bij Wolfsburg, nog enkele mooie woorden voor Batsman. “Divock is een goeie vriend. We sturen altijd veel berichten en lachen heel wat af. Hopelijk gaan we samen naar het WK. Maar als ik hier blijf presteren, is die kans bijzonder groot.”