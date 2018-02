Bijna 8.500 Belgische fans vragen FIFA om WK-tickets

Brussel - De Wereldvoetbalbond heeft voorlopig 8.486 ticketaanvragen van Belgische fans geregistreerd voor het WK in Rusland van komende zomer. In een tussentijdse ranglijst van aantal ticketaanvragen komt België pas op de 39e plaats. Dat bevestigde een woordvoerder van de FIFA vrijdag aan Belga.

De leden van 1895, de officiële fanclub van de Rode Duivels, hadden 3.914 tickets aangevraagd voor de Belgische vakken. Dat is dus voor de groepswedstrijden van de Rode Duivels tegen Panama (311 ticketaanvragen), Tunesië (1.001) en Engeland (1.461) en een eventuele achtste finale (194), kwartfinale (223), halve finale (218), kleine finale (86) en finale (420).

In totaal werden bijna 8.500 tickets gereserveerd, waarvan 4.572 aanvragen niet via 1895 zijn gegaan. Het gaat dan om tickets in de neutrale zones, al dan niet van wedstrijden van België. Ter vergelijking, het niet-gekwalificeerde Nederland vroeg meer dan 71.000 tickets aan. De Belgische fans lopen dus allesbehalve storm voor het WK in Rusland. België, dat toch te boek staat als een van de outsiders, staat met bijna 8.500 aanmeldingen op de 39e plaats, net voor het wel geplaatste Costa Rica en het niet-gekwalificeerde Finland. In totaal kreeg de FIFA zo’n 5 miljoen ticketaanvragen binnen, waarvan meer dan de helft door de Russische fans werd ingediend.

De FIFA relativeert de karige interesse van de Belgische fans. “Het gaat hier enkel en alleen om aanvragen, die moeten nog bevestigd worden. Daardoor schommelt het aantal voortdurend en kan je uit de huidige ranglijst geen conclusies trekken”, zegt een woordvoerder van de FIFA. “Bovendien blijft de ticketverkoop lopen, dit is dus maar een voorlopige tussenstand.”

De volgende verkoopfase begint op 13 maart en wordt volgens het ‘first come, first serve’-principe georganiseerd. Daarna volgt nog een ‘last minute’-verkoop tot alle tickets uitverkocht zijn. In beide fases zijn alleen kaartjes voor de neutrale vakken verkrijgbaar.