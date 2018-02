Vanhaezebrouck niet onder de indruk van kritiek: “Moest ik boek schrijven van wat de analisten al uitkraamden...”

Anderlecht-coach Hein Vanhaezebrouck kwam in zijn wekelijkse persbabbel terug op het verrassende 2-2 gelijkspel tegen KV Mechelen. Na die wedstrijd kreeg de coach van Anderlecht heel wat kritiek te verwerken over zijn communicatie na de match. “Maar ik ben niet bezig met wat de analisten. Moest ik een boek schrijven van alles wat zijn uitkraamden, dat zou een bestseller worden bij de comedy capers.”

“Ik ben echt niet bezig met wat de analisten schrijven. Als ik zie wat er allemaal geschreven wordt… Ik lees dat Morioka op de linkerflank heeft gespeeld. Als ik dat voorleg aan iemand die een klein beetje het voetbal volgt, valt die van zijn stoel. Als analisten of journalisten in de aanval gaan, is dat hun moment om alle opgekropte frustraties te uiten. Doe maar. Ik weet hoe ik werk en ik weet waar ik naartoe wil.”

“Of ik verantwoordelijkheden afschud? Ik schud helemaal niets af. Ik zeg gewoon dat mijn spelers meer moeten brengen. Maar ik blijf de hoofdverantwoordelijke. De oudste spelers in de groep moeten gewoon hun verantwoordelijkheid nemen. Zij moeten de groep op sleeptouw nemen. Hebben ze de boodschap begrepen? Ik denk het wel ja.”