Ongeval, ziekte, aanslag of moord: vorig jaar stierven 617 Belgen in het buitenland

Anne-Laure Decadt (31) uit Staden kwam in oktober 2017 om het leven bij een aanslag in New York

Een ongeval met de fiets op Tenerife, een aanslag in Stockholm of New York, verongelukt op de skipiste in Oostenrijk, of gestorven aan een infectie in de Filipijnen. Vorig jaar kreeg het Ministerie van Buitenlandse Zaken 617 meldingen van landgenoten die stierven in het buitenland, het hoogste cijfer in jaren. De meesten stierven een natuurlijke dood.

We reizen steeds vaker naar het buitenland, en wonen en werken ook steeds vaker buiten België. Dat is meteen ook één van de voornaamste oorzaken waarom er ieder jaar meer landgenoten sterven op buitenlandse bodem. Vorig jaar was dan ook een recordjaar met maar liefst 617 geregistreerde overlijdens. In 2016 waren het er 446, het jaar voordien 391.

Echte cijfer wellicht hoger

“Het gaat hier om de officiële cijfers van overlijdens die gemeld zijn aan een consulaat of ambassade van ons land”, zegt Matthieu Branders van de FOD Buitenlandse Zaken. “Wellicht ligt het sterftecijfer van Belgen in het buitenland nog hoger, want niet alle overlijdens worden ons gemeld.”

Van Belgen die al jaren in het buitenland wonen of die een dubbele nationaliteit hebben en sterven, wordt ons land vaak niet ingelicht. Nabestaanden kunnen de repatriëring van het lichaam zelf regelen als ze dat willen, of hun verzekeringsmaatschappij inschakelen. Ook die cijfers zitten dus niet in de statistieken.

Drie terreurdoden

In de meeste gevallen gaat het om natuurlijke overlijdens. Maar er vielen ook slachtoffers bij terreur en ongevallen. De eerste landgenoot die vorig jaar in het buitenland stierf, was de 23-jarige Kerim uit Houthalen-Oost. De jonge Belg van Turkse origine was naar Istanbul getrokken om er samen met vrienden nieuwjaar te vieren. Hij stierf er bij een aanslag op nachtclub Reina op oudejaarsnacht.

Nog twee andere Belgen kwamen om bij terreuraanslagen in het buitenland. Anne-Laure Decadt (31) uit Staden stierf bij de aanslag in New York, in oktober van vorig jaar. Bij een andere aanslag, op 7 april in Stockholm, kwam een 31-jarige vrouw uit het Vlaams-Brabantse Halle om.

De aanslag in Stockholm kostte het leven aan een Vlaamse vrouw.

En een Belgische wandelaar (52) viel in de lente van 2017 tweehonderd meter diep in de Franse Alpen. De man maakte een bergtocht van le Plan de l’Aiguille naar le Montenvert toen hij weggleed en overleed aan de gevolgen van zijn val.

Dood op skipiste

Een gezin uit Dikkebus (West-Vlaanderen) beleefde een drama toen ze in de paasvakantie samen gingen skiën. Papa Nico Vancaeyzeele (43) verongelukte op de eerste dag van hun vakantie op de piste. Voor de ogen van zijn familie.

Midden januari kwam een 73-jarige landgenoot in dramatische omstandigheden om in Argentinië. Hij werd er meegesleurd door een modderlawine. En op 2 maart kwam een 25-jarige Belg om bij een lawine in het noordwesten van Italië.

Roel Mertens verongelukte in Tenerife

Op Tenerife viel een Belgische vrouw van 43 jaar uit het raam van haar hotel op de tiende verdieping. Nog op Tenerife verongelukte Roel Mertens (36) uit Rijkevorsel met de fiets. En in Thailand sprong een 31-jarige Brusselaar van het dak van een hotel. De reden was een mislukte zakendeal.

Verkeersongeval

Midden maart kwam in het Afrikaanse land Guinee een 31-jarige Belg om. Bernard Van der Straten werkte er voor een ngo en stierf in een verkeersongeval. Begin februari kwam een 46-jarige Belg om in het Duitse Münster. Hij botste met een vrachtwagen op de A30-snelweg.

Ook in maart kwam een 66-jarige Belg om bij een ongeval, dit keer in de Vogezen. Hij raakte betrokken bij een frontale aanrijding met een 22-jarige Fransman.

Vervuild water

Toch gaat het uiteraard niet allemaal om ongevallen. Zo stierf in de Filipijnen een jonge Genkse vrouw door een infectie, na contact met vervuild water. En in Spanje stierf een man op het strand als gevolg van een hartfalen.