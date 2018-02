Ruud Vormer: “Ik sta open voor contractverlenging bij Club Brugge”

De voorstelling van de Gouden Schoen van Ruud Vormer was het einde van een hectische driedaagse voor Club Brugge. Een rollercoaster van emoties ook. De vreugde en euforie van woensdagavond in Paleis 12 maakten gisteren snel plaats voor ontnuchtering na de bekeruitschakeling tegen Standard. Maar afgelopen middag leek die ontgoocheling al verteerd. Met een glaasje bubbels en een stukje taart mocht de Brugse aanvoerder zijn relaas komen doen van één van de mooiste weken in zijn leven.

“Dit is iets om nooit meer te vergeten”, aldus Vormer. “Louis Van Gaal die woensdag mijn prijs komt uitreiken, gisteren mijn vader die tot mijn grote verrassing plots opduikt op het veld, je moeder zien huilen… Dat doet iets met mij, hoor. Ik heb ervan genoten. De bondscoach? Neen, die heb ik niet gehoord (lacht).” Kort kwam Vormer ondertussen ook nog eens terug op de bekerontgoocheling. “We winnen van Standard, een goed team. Maar we hebben het in Luik verpest. Als je daar 4-1 op je donder krijgt…”

Foto: Photo News

Steekje naar De Bilde

Vormer is meer dan ooit hét huidige icoon van Club Brugge. “Hij belichaamt de waarden Club. Een moderne, slimme en goede voetballer”, was voorzitter Bart Verhaeghe lovend. “Terwijl heeft hij ook de beste statistieken van deze competitie. Ruud heeft ook de gave om elke corner of vrije trap op de juiste plaats te leggen. Dat wauw-gevoel had ik niet bij de traptechniek van Gilles De Bilde”, knipoogde Verhaeghe, die daarmee prikte naar de ondertussen beruchte Vormer-is-geen-wauw-voetballer-uitspraak van De Bilde.

De godenstatus van Vormer in Brugge wordt normaal gezien komende zomer omgezet in een nieuw, beter contract. Momenteel is hij verbonden aan Club tot 2020, maar daar worden normaliter enkele jaartjes bijgedaan. “Daar sta ik zeker open. Ik heb hier alles”, ging de kapitein verder. “Ik speel elke week, mijn gezin heeft het goed en het leven is hier fijn. Wat wil je nog meer?” Aangepaste cijfers in je overeenkomst, Ruud? “(hilariteit) Dat is aan anderen. Ik wil gewoon voetballen. Door wekelijks op de bank bij Feyenoord te zitten, kan je ook miljoenen verdienen. Maar echt fijn is dat niet.”

Foto: BELGA

Menselijke capaciteiten

Zondag is het voor Club en Vormer weer back to reality. Waasland-Beveren wacht op de Freethiel. Voor de tweede keer in drie jaar kampioen worden is nu het doel. “Het was een hectische periode, maar nu ligt de focus gewoon op prijzen pakken. Kampioen worden is een must”, aldus Vormer. “Dat een gouden schoen wel eens zwaar kan wegen op de prestaties? Dat zien we dan wel. Nu gewoon hard blijven werken voor het kampioenschap, want we zijn er nog lang niet hoor.”

Het was ten slotte ook opvallend hoe Vormer de laatste dagen ook gisteren weer verschillende keren voor zijn menselijke capaciteiten werd geroemd. Ruudje blijft gewoon een onderdeel van de Club-familie, zelf met een gouden schoen aan. “Als je hoort dat je een fijn mens bent en tegelijk redelijk kan ballen, is dat mooi meegenomen”, zei hij zichtbaar genietend. “Ik vind het belangrijk dat mensen ook vinden dat ik een gewoon persoon. Ach, ik ben zo blij met hoe alles nu gaat.”